El PSOE activa "la maquinaria" para un posible adelanto electoral en Aragón

El PSOE en Aragón está listo para un adelanto electoral. Así lo ha declarado este lunes tras la reunión de la Ejecutiva Regional del partido, en la que se ha activado "la maquinaria" para el posible adelanto de los comicios autonómicos a 2026. El principal partido de la oposición celebrará pronto un Comité Regional y se vestirá de largo con un acto en cada provincia aragonesa antes de que acabe el año. La acción llega ante "los titubeos" del presidente aragonés, Jorge Azcón, al que el PSOE ve rendido ante los postulados de Vox.

El portavoz de la Ejecutiva del PSOE Aragón, Jesús Morales, ha comparecido este lunes al finalizar la reunión del núcleo dirigente del partido para lanzar "un mensaje claro": "El PSOE tiene la maquinaria electoral preparada y tiene la vista puesta en las próximas elecciones en la comunidad". Ante "los titubeos" del PP, los socialistas se presentan "preparados" para unos comicios que pueden ser "en el año 2026 o 2027". "Nos da igual", ha aseverado Morales, seguro del buen hacer en las cocinas de los socialistas aragoneses.

"Tenemos la maquinaria lista y próximamente celebraremos un Comité Regional", ha avanzado el portavoz socialista, que ha asegurado que el núcleo del partido trabaja en "actos de gran formato" en el que los líderes del partido en la comunidad "se reunirán con la militancia y la ciudadanía". Morales ha insistido en que el PSOE es "el partido de la ciudadanía y de la mayoría social".

Morales ha asegurado que el partido trabaja para "ganar las próximas elecciones" y ha señalado que las políticas de Azcón "no se aguantan". Un adelanto electoral en Aragón se daría siempre y cuando el Gobierno autonómico no lograse sacar adelante los presupuestos. "Vemos un acercamiento en las políticas de Vox, tanto en el ayuntamiento como en la DGA", ha resumido Morales, que considera que el PP trabaja para "seducir a sus socios, con los que fue Gobierno". "No podemos decir más, quién sabe si pueden llegar a negociar los presupuestos", ha completado el portavoz del PSOE.

Azcón, "un presidente ausente"

Los socialistas también han considerado que Azcón "compra el postulado completo de Vox y lo lleva a cabo por todo el territorio". En su análisis, Morales ha aseverado que el presidente del Gobierno de Aragón "beneficia a unos pocos" y ha destacado casos en juventud o educación. "Lleva ese postulado a todos los lugares que puede", ha censurado el portavoz de la Ejecutiva que lidera Pilar Alegría.

Además, como ya ha hecho en varias ocasiones el portavoz parlamentario Fernando Sabés, Morales ha señalado que Azcón es "un presidente ausente, que no da la cara". El socialista ha lamentado que el presidente aragonés ha seguido "esa estrategia todo el verano" y "nunca acude" a los lugares que han sufrido daños, como las danas que afectaron a varios municipios zaragozanos.