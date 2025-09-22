El pueblo templario más espectacular de España está en Aragón y tiene un castillo medieval a más de mil metros de altura

Levantado sobre un peñón de piedra caliza y rodeado de murallas, asoma uno de los pueblos templarios más espectaculares de España. Es la capital de la comarca en la que se encuentra, un bellísimo paraje al noreste de España lleno de leyendas y testigo de batallas que, sí o sí, merece ser descubierto en una escapada.

Al estar situado en lo alto de un promontorio a más de 1.300 metros de altitud, las vistas desde sus múltiples miradores son de infarto. No es de extrañar que sus alrededores estén entre los favoritos de los amantes del senderismo. Pero es su centro histórico, de trazado medieval y estrechas callejuelas, el que se lleva todas las miradas.

Un centro histórico declarado Conjunto Histórico-Artístico

Está repleto de monumentos arquitectónicos que son legado de su pasado histórico rico y ejemplar. De hecho, cuenta con uno de los conjuntos monumentales más completos del gótico aragonés. Motivo que le llevó a ser declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1981 (hoy Bien de Interés Cultural), además de estar incluido en la lista de los Pueblos más bonitos de España.

Aunque si hay algo por lo que puede presumir este destino, es de su pasado templario. La provincia de Teruel y más concretamente la comarca del Maestrazgo, donde se encuentra este lugar, fue una de las regiones en las que la orden de los Caballeros Templarios tuvo más presencia y relevancia en España.

Se trata de Cantavieja, el pueblo más poblado de toda la comarca, a pesar de no tener más de 700 habitantes. Y esa es parte de la magia, porque pasear por sus calles es como dar un salto en el tiempo.

El pueblo con el mejor gótico aragonés

Desde las ruinas de su antiguo castillo que fue dinamitado durante la primera Guerra Carlista, a la plaza Mayor porticada, lugar en el que se encuentra el ayuntamiento con un fascinante artesonado gótico (se puede ver en el interior del Salón de Plenos). O la iglesia de la Asunción (del siglo XVIII), también de pasado gótico, como la iglesia de San Miguel, de parada imprescindible.

De casonas solariegas a masías entre barrancos

El antiguo hospital de San Roque, de acentuado estilo barroco, o las casonas solariegas de la alta nobleza, como la Casa Bayle o la Casa Novales. Y luego están las masías, localizadas entre montes y barrancos, de cuando la población tenía que vivir ligada al campo.

Están como diseminadas por los alrededores de Cantavieja, por lo que hay que salir a buscarlas si se quiere conocer esta parte de la historia del lugar. Para localizarlas, la Oficina de Turismo las ha clasificado en cuatro zonas: La Vega, El Barranco, Las Umbrías y La Solana. Además de magistrales testigos del pasado, hoy son de visita obligada en Cantavieja.