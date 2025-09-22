Así son los cinco pueblos más pequeños de Aragón: no tienen ni 20 habitantes según el INE

La despoblación ha hecho mella en Aragón en las últimas décadas. Muchas poblaciones han ido perdiendo población poco a poco hasta casi quedarse desiertas. Zaragoza, Huesca y Teruel cuentan con muchos pueblos que no alcanzan ni el centenar de habitantes. Aunque las propuestas de los ayuntamientos y las ayudas de los gobiernos autonómicos y central han conseguido reactivar la actividad en algunos municipios muy afectados por la despoblación, hay otros que siguen casi vacíos.

Según los datos recogidos a final de 2024 por el Instituto Nacional de Estadística (INE), hay cinco pueblos de Aragón que no alcanzan ni la cifra de los 20 habitantes: Bagués, Balconchán, Aguatón, Almohaja y Salcedillo. Todas las localidades pertenecen a Teruel y Zaragoza mientras que Huesca se 'salva' del drama poblacional a pesar de tener muchos pueblos por debajo de esta cifra, ya que el INE solo tiene registros de los municipios.

Rozando el top-5

Torre de las Arcas es otro pueblo turolense que casi entra en este ranking de los cinco rincones menos poblados de Aragón. La pequeña localidad, que tiene un hermano gemelo en la zona (Torre de Arcas) tiene 20 vecinos según el INE. Uno de los lugares más bonitos de Torre de las Arcas es sin ninguna duda su puente medieval junto a la Iglesia Parroquial de San Bernardo.

Balconchán es el quinto pueblo de Aragón con menos habitantes según el INE. El pequeño pueblo de Zaragoza se encuentra a escasos minutos de Daroca y solamente tiene censados a 19 vecinos. Balconchán se encuentra a las faldas de la Sierra de Santa Cruz y solamente tiene dos calles que se entrecruzan formando una cruz.

La sencilla iglesia de la Virgen del Rosario apenas destaca sobre el resto de las edificaciones pero en su interior conserva un importante retablo renacentista del siglo XV. En sus alrededores, a pocos metros de la población se encuentra la ermita de Santa Bárbara con una importante muestra de pintura mural del siglo XV.

El siguiente pueblo en la lista es Bagués con tan solo 17 habitantes. El pueblo más pequeño de las Cinco Villas está lleno de caseríos debido a su cercanía a la Sierra de San Juan de la Peña donde los inviernos son duros. Por lo tanto, el casco urbano se nutre de casas abrigadas con sillares de piedra y losas en el tejado con chimeneas curiosas con tejadillos redondos para protegerse de la nieve. Las ermitas de la Virgen de La Paruela y la Virgen del Pilar son sus dos monumentos más destacados.

El bronce del listado de las localidades aragonesas con menos población se lo lleva Aguatón con tan solo 17 habitantes según el INE. Este pequeño pueblo situado en la comarca de Teruel cuenta con un entorno natural de gran belleza ya que está rodeado de altas montañas de la Sierra Palomera y cañones entre la depresión del Jiloca.

Panorámica de Aguatón / COMARCA DE TERUEL

El pueblo cuenta con la ermita de la Virgen del Castillo, la Iglesia de San Salvador y un curioso monolito dedicado a los caídos en la Guerra de Cuba. También se mantienen restos del horno y el lavadero.

Salcedillo ha perdido en el último año el trono del pueblo de Aragón con menos habitantes. Este pequeñísimo municipio situado en las Cuencas Mineras tiene solamente 13 habitantes y es conocido por ser un rincón de la tranquilidad. Dentro de su pequeño casco urbano destaca la iglesia de San Miguel Arcángel, que, como curiosidad, no tiene campanario. En la época gloriosa de las minas cercanas, Salcedillo contaba con una población superior a los 100 habitantes.

El oro al pueblo más pequeño de Aragón se lo lleva Almohaja, de tan solo 12 habitantes. La pequeña localidad turolense está considerada de interés paisajístico, arqueológico y minero. Dentro del casco urbano, los visitantes se deleitarán con la iglesia de la Virgen del Rosario del Siglo XVIII y el Ayuntamiento. También queda en pie un torreón circular y dos aljibes que formaban parte del antiguo castillo.