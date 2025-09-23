Ambar Export brilla como la mejor cerveza tostada del mundo en dos certámenes internacionales

Ambar Export ha sido reconocida como la mejor cerveza tostada española de su categoría en dos de los concursos internacionales más prestigiosos del sector.

En los World Beer Awards, celebrados en Norwich (Reino Unido) en agosto, Ambar Export ha obtenido la medalla de oro y el título de “country winner” en la categoría lager estilo Vienna. Este certamen, que este año alcanzó un récord de participación con 3.000 inscripciones, evalúa las cervezas a ciegas en tres rondas nacionales y globales con un jurado de expertos internacionales.

El reconocimiento se suma a la distinción lograda en mayo en el World Beer Challenge, celebrado en Estoril (Portugal). Si en 2024 fue Ambar Especial la que se hizo con el honor de ser considerada como la mejor cerveza del mundo con una puntuación perfecta, este 2025 Ambar Export consiguió la máxima puntuación posible (100/100) y otra medalla de oro. Con estos galardones, la cerveza aragonesa refuerza su posición como una de las tostadas españolas más laureadas.

Estos reconocimientos vienen a consolidar la excelencia de las cervezas de la compañía que suman en total 14 galardones para sus cervezas, solo en 2025. En 2024 Ambar Especial fue reconocida como la mejor cerveza lager del mundo en el World Beer Challenge, y este año, mantiene el oro en el certamen y toma el relevo en la puntuación perfecta Ambar Export, que además se convierte en la mejor del país en su categoría en los World Beer Awards.

Una cerveza de oro en una cervecera con 125 años de premios

La trayectoria de Ambar Export se enmarca en la historia de Cervezas Ambar, fundada en 1900 en Zaragoza. La compañía, que este año celebra su 125 aniversario, mantiene el espíritu de empresa familiar e independiente, combinando una de las fábricas más antiguas de España con una de las más modernas, a orillas del Ebro.

Con 45 años de historia, Ambar Export es una tostada excepcional, rojiza, rica en matices aromáticos y con una espuma densa y cremosa. Se elabora con tres maltas, un doble período de fermentación y una lenta maduración en bodega. A lo largo del tiempo ha cosechado numerosos premios: solo en los World Beer Challenge suma ya nueve oros consecutivos, y acumula varias distinciones en los World Beer Awards.

Este es el palmarés de Cervezas Ambar en el año de su 125 aniversario: