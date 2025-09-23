Aragón y la encrucijada energética con horizonte 2030: ¿Potencia tecnológica o colonia eléctrica?

Aragón encara la nueva planificación eléctrica con horizonte 2030 en una posición tan privilegiada como delicada. La comunidad se ha convertido en uno de los grandes motores energéticos del país, con más del 8% de la electricidad nacional producida en su territorio y el 12% de generada por las renovables, las que permiten abaratar el recibo de la luz. Ese peso, que en la última década se ha traducido en un despliegue masivo de parques eólicos y fotovoltaicos, abre ahora un debate crucial.

La controversia está en si Aragón seguirá siendo una simple colonia energética de España, como denuncian cada vez más voces, o si logrará transformar esa capacidad para que el valor de la electricidad que produce se quede en el territorio en lugar de irse fuera -ahora exporta la mitad de lo que genera- gracias a los milmillonarios proyectos de inversión que ha atraído, llamados a disparar el consumo local de energía.

La clave está en lo que recoge el plan estatal para el periodo 2025-2030 elaborado por el Ministerio para la Transición Ecológica. El documento, todavía en fase de borrador, marca qué proyectos tienen acceso garantizado a la red de transporte eléctrico y, sobre todo, cuánto espacio se concede a nuevas industrias intensivas en consumo eléctrico, como los centros de datos, un sector en el que Aragón ha emergido como epicentro tanto a nivel nacional como internacional.

Los proyectos incluidos en el plan estatal

Desde el ministerio defienden que la nueva planificación eléctrica va a beneficiar enormemente a Aragón pese a las dudas expresadas desde el Ejecutivo autonómico.Tras el impulso a la integración renovable de la vigente planificación 2021-2026, la propuesta de Transición Ecológica redefine las prioridades de lcomunidadad y pone ahora el acento en dar cabida a la nueva demanda energética, con el objetivo de consolidar proyectos industriales de alto impacto, avanzar en la descarbonización del tejido productivo y favorecer la vertebración territorial.

En este marco, la propuesta inicial contempla un incremento de la capacidad de más del 250% respecto al pico de consumo registrado en 2024, que alcanzó 1,6 gigavatios (GW.) A ello se suman los 5,1 GW ya concedidos desde 2020, lo que permitiría que, en 2030, la red aragonesa tenga margen para prestar servicio a siete veces el consumo actual.

Entre los proyectos relevantes que se recoge destacan los centros de procesamiento de datos, principales receptores de la nueva capacidad de acceso, junto con iniciativas estratégicas de descarbonización industrial, producción de hidrógeno verde y nuevos corredores ferroviarios electrificados.

En total, se contemplan actuaciones en más de 180 posiciones de la red, además del refuerzo de los grandes ejes Este-Oeste, por el valle del Ebro, y Norte-Sur, atravesando el Pirineo, con vistas a la próxima interconexión con Francia. Estas inversiones también abrirán la puerta a incrementar la generación y gestión de renovables, así como a integrar nuevas instalaciones de almacenamiento, configurando un escenario en el que Aragón se sitúe como nodo clave de la transición energética en la península.

Entre estas actuaciones se encuentra la repotenciación de más de 1.500 kilómetros de líneas eléctricas, la puesta en servicio de 850 kilómetros en nuevos tendidos aéreos o la construcción de nuevos enchufes (subestaciones). Esto será posible, ha dicho, gracias al incremento en un 62% de los límites de inversión que impulsa el Gobierno, hasta los 13.590 millones de euros.

La saturación de las redes eléctricas

Las inversiones son más que necesarias en un sistema eléctrico que está prácticamente saturado en Aragón, lo que no permite satisfacer la conexión de nuevos consumidores intensivos en energía si no se invierte lo suficiente en sus infraestructuras. La congestión afecta tanto a las redes de alta tensión (transporte), que conectan los centros de generación con las subestaciones, como a las de distribución (media y baja tensión), encargadas del siguiente escalón, llevar la electricidad a los centros consumo. En este último caso, la saturación llega al 97%, es dcir, al borde del colapso.

La comunidad tiene en cartera una docena de grandes proyectos de datacenters, con inversiones que alcanzan ya los 50.000 millones de euros, pero la ejecución de toda este montante económico depende en buena medida de esas decisiones y de si serán suficientes las inversiones previstas en la red. Gigantes tecnológicos y grupos empresariales prometen crear empleo y riqueza con estos proyectos, sobre todo a través de ecosistema tecnológico que confían en que se genere al calor de búnkeres de información. Todos ellos, sin embargo, chocan con la misma incertidumbre: la capacidad real de la red para absorberlos.

La paradoja es evidente. Una tierra que produce energía limpia a raudales puede perder la oportunidad de aprovecharla en su propio desarrollo. El debate no es nuevo, pero ahora adquiere una intensidad distinta. Durante años, Aragón ha liderado el despliegue renovable –es el segundo mayor productor de eólica y el cuarto en solar, solo por detras de regiones que le doblan en superficie–, pero buena parte de esa energía ha salido de la comunidad rumbo a otros mercados. La llegada de iniciativas ligadas a la digitalización, a la movilidad eléctrica o a la industria verde alimenta la exigencia de que esa electricidad sirva también para transformar el tejido económico local.

Bloqueo de la ley de energía de Aragón

El Gobierno autonómico ha elevado la presión y reclama que los proyectos estratégicos de centros de datos dispongan de conexión garantizada. No se trata solo de infraestructura eléctrica. Desde el Pignatelli lamentan también que la Ley de Energía de Aragón siga encallada, al igual que ocurría en la anterior legislatura con una norma similar, lo que es fruto del enfrentamiento competencial con el Gobierno de España.

El Ejecutivo autonómico diseñó esta norma como un instrumento para ordenar la producción y garantizar que parte del consumo y del valor añadido de la electricidad se quedaran en la comunidad. Sin embargo, desde Madrid se considera que invade competencias exclusivas del Estado. Aragón ha demostrado su capacidad para atraer inversiones, pero sin seguridad de suministro eléctrico hay proyectos que pueden perderse.