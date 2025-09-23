El aragonés Jorge Pueyo vuelve a romper la disciplina de voto de Sumar en el Congreso

No es la primera vez que ocurre ni parece que vaya a ser la última. Las diferencias internas en Sumar han vuelto a quedar patentes en el Congreso este martes y dos de sus diputados, entre ellos el aragonés Jorge Pueyo, de Chunta Aragonesista, han roto la unidad de voto de su grupo y han rechazado la toma en consideración de la proposición de ley pactada por el PSOE y Junts para la delegación de competencias migratorias a Cataluña. El otro voto discordante es del representante de Compromís, Alberto Ibáñez, en la formación que dirige la vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díaz y lo más relevante es que ninguno de los dos era decisivo en la votación para hacer decaer la propuesta del Ejecutivo.

La iniciativa no ha salido adelante, ya que al rechazo de los dos diputados de Sumar se ha sumado el ya anunciado del PP, Vox, UPN y Podemos, que con sus votos en contra llevaban ya a esta proposición de ley al fracaso. Por lo tanto, el rechazo de los dos diputados de Sumar no ha sido determinante para inclinar la balanza, pero es significativo al haber roto la unidad de voto de su grupo, que mayoritariamente ha votado a favor, incluidos los representantes de IU.

El diputado de Chunta Aragonesista Jorge Pueyo, en unas declaraciones a los medios había expresado sus dudas al apreciar también un fondo "racista" en el texto de la proposición de ley, así como su preocupación por que la "plurinacionalidad" del Estado se aplique normalmente a Cataluña y no a otras comunidades como Aragón. Mientras, el diputado de Compromís Alberto Ibáñez había anunciado que no iba a apoyar esta iniciativa por considerarla racista y finalmente ha votado en contra. Por su parte, los cinco diputados de IU han acabado votando a favor de la iniciativa, pese a mantener la incógnita hasta el último momento sobre el sentido de su voto.

Fuentes de esta formación han explicado a Efe que, aunque el texto no les convencía por la manera de abordar la inmigración, decidieron apoyarlo al tratarse del inicio de la tramitación parlamentaria, lo que da la posibilidad de introducir enmiendas. Por su parte, fuentes del Gobierno han asegurado que han hecho todo lo que han podido para que la proposición de ley sobre la delegación de competencias migratorias a Cataluña saliera adelante, incluyendo contactos directos con Podemos, por lo que entienden que Junts no puede reprochar nada. Y han añadido que hay que volver a intentarlo, retomando el diálogo y tendiendo puentes.