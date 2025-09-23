Francho, padre de Javitxu, uno de los 6 de Zaragoza indultados: "Es un regalo envenenado, estos chavales merecen la amnistía"

El Gobierno de España ha anunciado este martes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministro, el indulto de dos de los 6 de Zaragoza. Javier Aijón Vázquez y Adrián Latorre Rayo son los dos jóvenes que abandonarán la cárcel en los próximos días. El padre del primero, Francho, atiende a este diario poco después de conocer la noticia. Francho insiste en que su hijo y los otros cinco merecen "la amnistía" y espera reencontrarse pronto con Javitxu, aunque las sensaciones se mezclan, porque siente que el sistema "les ha fallado".

"Lo primero es una sensación de alegría, porque mi hijo sale de un lugar que no le corresponde", cuenta Francho en conversación telefónica, medio por el cual admite "el sentimiento ambiguo" ante la decisión del Gobierno central. En plena reflexión, el padre de Javitxu "echa la vista atrás y preguntas por qué ha pasado todo esto", aunque destaca siempre que se encuentra "feliz por la lucha de tanta gente" que ha apoyado a la plataforma Libertad 6 de Zaragoza desde el inicio del pleito judicial.

Francho siente que "como ciudadano, han fallado todos los mecanismos que tienen que proteger" y lamenta que durante el juicio "no había pruebas, pero aun con todo tiraron para adelante". "Me fallaron la Justicia y la Policía, porque hicieron lo que les dio la gana", analiza Francho, que lamenta "no poder fiarse" del sistema y sentir en estos momentos que "las libertades son solo para unos pocos".

"La presión social ha sido fundamental", resume Francho, que transmite el deseo expresado por Javitxu en conversaciones desde la prisión: "Espera que en las siguientes movilizaciones contra el fascismo haya más gente". El padre del joven recién indultado pide a la sociedad "romper de una vez con la equidistancia" y reclama a los dudosos "no ponerse de perfil" ante casos como el padecido por su hijo. Francho lamenta que su hijo ha tenido "principio de indefensión, porque en el caso nadie fue honesto" e insiste en que "la presión social sirve para hacer fuerza".

Pese a la buena noticia recibida este martes, Francho admite que el indulto es "un regalo envenenado" e insiste en que "estos chavales merecen la amnistía". El padre de Javitxu lamenta que "el Estado quiere hacer presión, demostrar que no existen todas las garantías", a la vez que se muestra afectado por "haber estado así más de seis años. "Es lo que han hecho siempre los señoritos de este país, una reflexión que sigue ahí, porque todos son inocentes", asevera Francho.

En el apartado más familiar, la alegría como padre se sale de la reivindicación siempre ligada al caso. "Ya he hablado con él y esperamos que no tardemos en vernos más de un par de días", cuenta Francho, que no quiere hacer más planes que "darle pronto un abrazo". El padre de Javitxu reflexiona: "Igual lo que quiere es tomar tierra después de todo esto, que seguro que te ha cambiado. Ir a terapia, lo que haga falta".