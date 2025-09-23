Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Alta tensión por la energía: el Gobierno de España vuelve recurrir al Constitucional la ley aragonesa

El Consejo de Ministros aprueba la impugnación de ocho artículos de la norma, de manera que se repite la situación vivida hace dos años con un decreto sobre la misma materia que acabó siendo anulado por la Justicia

Pilar Alegría y Carlos Cuerpo han ofrecido la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Pilar Alegría y Carlos Cuerpo han ofrecido la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. / José Luis Roca

Jorge Heras Pastor

Laura Carnicero

Zaragoza

Nuevo choque de trenes entre el Gobierno de España y el de Aragón a cuenta de la energía. El Ejecutivo central recurrirá finalmente ante el Tribunal Constitución ocho artículos de la ley autonómica para el fomento de las comunidades energéticas y el autoconsumo industrial en la comunidad, según se ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros. De esta manera, se repite la situación vivida hace dos años con la primera versión de la norma, que acabó siendo anulada por la Justicia.

La controversia tiene su origen en el decreto-ley (1/2023, de 20 de marzo) que impulso el Gobierno presidido por Javier Lambán al final de la anterior legislatura, que fue anulado por el Tribunal Constitucional tras un recurso presentado por el Ejecutivo central. El fallo del tribunal determinó que esta regulación no justificaba adecuadamente la "extraordinaria y urgente necesidad" requerida para su aprobación, lo que llevó a su declaración de inconstitucionalidad y nulidad.

El Ministerio de Política Territorial considera que la nueva ley aragonesa de energía, aprobada a finales de diciembre de 2024 ya con Jorge Azcón como presidente, "reproduce" preceptos del decreto-ley anulado, lo que motiva la solicitud de un nuevo recurso de inconstitucionalidad.

