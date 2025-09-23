El Gobierno indulta a dos de los 6 de Zaragoza
El Consejo de Ministros ha aprobado la concesión del indulto a Javier Aijón Vázquez y Adrián Latorre Rayo, dos de los jóvenes condenados por manifestarse en contra de un mitin de Vox, en 2019
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el indulto a dos de los 6 de Zaragoza, los jóvenes que fueron detenidos y condenados tras manifestarse en contra de un mitin de Vox, en 2019. Según ha adelantado la Cadena SER y ha confirmado EL PERIÓDICO, el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes del Gobierno de España, que lidera el ministro Félix Bolaños, ha propuesto que sea concedido el indulto a Francisco Javier Aijón Vázquez y a Adrían Latorre Rayo, lo cual ha sido aprobado en la reunión del Consejo de Ministros de este martes y será anunciado en pocos minutos.
Los 6 de Zaragoza fueron detenidos y condenados a raíz de los disturbios que se produjeron en el marco de un mitin de Vox, en 2019. Dos de los detenidos eran menores en el momento de los hechos y no llegaron a entrar en prisión. Los otros cuatro fueron condenados a prisión y recibieron multas que rozaron los 200.000 euros.
Cabe recordar que los 6 de Zaragoza fueron condenados por los delitos agravados de desórdenes públicos, un delito de lesiones, un delito continuado de daños y seis delitos de lesiones leves. Ahora, a dos de los condenados, el Gobierno central les indulta las penas privativas de libertad y las multas.
La redacción trabaja en la ampliación de esta noticia.
- Félix Tena, de fundar Imaginarium a los bocatas gourmet: 'El nuevo lujo es lo humano
- Muere una mujer en un accidente de tráfico en la A-2 en Zaragoza
- La acequia que se transformó en avenida y el camino que sigue 'regando' Zaragoza
- El famoso restaurante de La Magdalena donde comió Bunbury tras su concierto en Zaragoza
- El pueblo templario más espectacular de España está en Aragón y tiene un castillo medieval a más de mil metros de altura
- Los sorprendentes 'chárter' de Ryanair llegan a Zaragoza: fechas, destinos y horarios
- Formidable, un rincón del corazón de Zaragoza que se ha asentado como un emblema del brunch
- Estas son las tres zonas de Zaragoza donde se probará una novedosa técnica para 'repeler' los grafitis