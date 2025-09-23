Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Gobierno indulta a dos de los 6 de Zaragoza

El Consejo de Ministros ha aprobado la concesión del indulto a Javier Aijón Vázquez y Adrián Latorre Rayo, dos de los jóvenes condenados por manifestarse en contra de un mitin de Vox, en 2019

Manifestación en defensa de la libertad de 'los 6 de Zaragoza'.

Manifestación en defensa de la libertad de 'los 6 de Zaragoza'. / RUBEN RUIZ

Laura Carnicero

Laura Carnicero

Zaragoza

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el indulto a dos de los 6 de Zaragoza, los jóvenes que fueron detenidos y condenados tras manifestarse en contra de un mitin de Vox, en 2019. Según ha adelantado la Cadena SER y ha confirmado EL PERIÓDICO, el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes del Gobierno de España, que lidera el ministro Félix Bolaños, ha propuesto que sea concedido el indulto a Francisco Javier Aijón Vázquez y a Adrían Latorre Rayo, lo cual ha sido aprobado en la reunión del Consejo de Ministros de este martes y será anunciado en pocos minutos.

Una de las manifestaciones celebradas en Zaragoza por la libertad de los 6 de Zaragoza.

Una de las manifestaciones celebradas en Zaragoza por la libertad de los 6 de Zaragoza. / RUBEN RUIZ

Los 6 de Zaragoza fueron detenidos y condenados a raíz de los disturbios que se produjeron en el marco de un mitin de Vox, en 2019. Dos de los detenidos eran menores en el momento de los hechos y no llegaron a entrar en prisión. Los otros cuatro fueron condenados a prisión y recibieron multas que rozaron los 200.000 euros.

Cabe recordar que los 6 de Zaragoza fueron condenados por los delitos agravados de desórdenes públicos, un delito de lesiones, un delito continuado de daños y seis delitos de lesiones leves. Ahora, a dos de los condenados, el Gobierno central les indulta las penas privativas de libertad y las multas.

Noticias relacionadas y más

La redacción trabaja en la ampliación de esta noticia.

TEMAS

