Así es Juneyao, el grupo chino que invertirá en Zaragoza: la aerolínea que ahora vuela con el coche eléctrico

Zaragoza ha captado el interés de otro gigante empresarial de China. Se trata de Juneyao, una de las grandes corporaciones privadas del gigante asiático que han crecido junto con la economía del país, un conglomerado empresarial diversificado con sede en Shanghai y fundado en 1991 por Wang Junhao y sus hermanos. La principal línea de negocio del grupo es una aerolínea, que opera vuelos nacionales e internacionales, pero también está presente en otros sectores, entre los que destaca el automovilístico, donde está enfocado en la producción de vehículos eléctricos.

Con una facturación anual que ronda los 9.000 millones de euros, Juneyao es una de las 100 principales empresas privadas de China, con cerca de 20.000 empleados. Está situada en el puesto 198 de las 500 mayores industrias de servicios del país. La compañía asegura que su misión es "crear valor" y construir una empresa internacional duradera en el sector de servicios, según figura en su página web.

Una aerolínea en expansión

Su filial más destacada es Juneyao Airlines, una aerolínea fundada en 2005 que comenzó a operar en septiembre de 2006. Cotiza en la Bolsa de Shanghái desde 2015 y opera desde los aeropuertos de Shanghái Hongqiao y Pudong, con una red de más de 220 destinos en Asia, Europa y Oceanía. Es conocida por su enfoque en pasajeros de nivel medio-alto y es socio de Star Alliance desde 2017.

También controla 9 Air, una aerolínea de bajo costo basada en Guangzhou, lanzada en 2014, con una participación mayoritaria del 95.24%.

Aterrizaje en el coche eléctrico

En 2023, entró de lleno en la industria automotriz con Juneyao Automobile, con la compra de la startup Yudo, una marca de vehículos eléctricos fundada en 2015 en Fujian (China) que había enfrentado problemas financieros y detenido la producción en 2019 y 2022. Esta adquisición le proporcionó las licencias y capacidades técnicas para desarrollar y producir vehículos eléctricos, como el SUV Yuntu, que comenzó a exportarse a Europa en 2024

El primer modelo de Juneyao Auto es el Juneyao Air (JY Air), un sedán eléctrico compacto de cinco puertas lanzado en 2024. El modelo está inspirado en la estética aeronáutica, con guiño a la experiencia en el sector de aviación de la empresa matriz.

Servicios financieros y educativos

El grupo Incluye empresas como Shanghai AJ (cotizada en bolsa), que abarca fideicomisos, arrendamiento, gestión de activos y valores; Shanghai Huarui Bank, uno de los primeros bancos privados en la zona de libre comercio de Shanghái; y Shanghai Dongrui Insurance Agency, enfocada en servicios de seguros.

Abarca también Juneyao Health, que produce bebidas saludables y probióticos (como la marca Taste Power), y otras iniciativas como Wuxi Commercial Building Grand Orient. En 2024, Juneyao Runying invirtió significativamente en I+D de probióticos, con más de 4.000 cepas patentadas y un aumento del 185% en capacidad de producción.

El sector de la educación es otro de los pilares del grupo, donde cuenta con proyectos como World University, que fomenta la enseñanza a nivel global, con programas para estudiantes chinos en el extranjero, como el intercambio con Estados Unidos en 2024.