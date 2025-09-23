Localizado el novillo fugado del encierro de Híjar

El novillo que se escapó el pasado fin de semana del encierro campero de Híjar ya está de nuevo "encerrado y asegurado" en una explotación ganadera y bajo la responsabilidad del ayuntamiento de la localidad turolense y del propietario. La localización del animal ha sido posible gracias a la utilización de un dron con cámara térmica puesto a disposición de la Guardia Civil por un voluntario. Tras fugarse del encierro del día 20, la res se internó en una zona de bosque con fuertes desniveles, lo que complicó su localización más de lo esperado.

Durante el operativo de búsqueda, en los últimos días se han emitido avisos de precaución a los habitantes de las localidades de Híjar, Urrea de Gaén y Albalate del Arzobispo sin que se hayan producido más incidentes que la inquietud de no saber dónde estaba el animal.