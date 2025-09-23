Novedades en el ere de Keter en Zaragoza: de la amenaza de cierre total a un salida parcial

El grupo Keter Ibérica, heredero de la histórica empresa aragonesa Manufacturas Rodex, no cesará por completo toda su actividad en Zaragoza. La antigua Curver mantiene sus planes de cerrar la planta ubicada en el kilómetro 4 de la carretera de Logroño, dedicada a la fabricación de productos plásticos para el hogar y el exterior, pero salvará de la quema una de sus actividades asociadas. El centro logístico, ahora situado en una planta situada en barrio rural de Monzalbarba, permanecerá abierto en su actual emplazamiento o en otro nuevo.

Así lo han avanzado a este diario fuentes de la multinacional de origen israelí, aunque no precisaron cuál será el número total de trabajadores que se verán afectados por la desinversión industrial. Supone un giro importante respecto a lo anunciado inicialmente, ya que se asegura la continuidad de la firma en la ciudad, pero el número de despidos seguirá siendo muy elevado en una plantilla formada por 105 trabajadores, ya que la mayoría pertenecen al área productiva.

Inicio de la negociacion

Este martes también se ha conocido la fecha del inicio de negociación del expediente de regulación de empleo (ere). La dirección de la compañía ha convocado a los representantes sindicales para abrir la mesa de diálogo del ajuste laboral este jueves por la tarde.

Será la primera reunión formal entre ambas partes, en la que se presentarán los informes económicos y productivos que justifican el ajuste, y en la que se empezarán a discutir tanto el alcance definitivo de los despidos como las condiciones de las salidas. El comité de empresa está formado por los sindicatos UGT, CCOO y CGT.

El complejo industrial de Keter en la capital aragonesa, con origen en Manufacturas Rodex -fundada en 1956-, ha sido una instalación emblemática de la industria aragonesa durante décadas. En sus instalaciones se fabrican y comercializan al por mayor artículos de plástico para uso doméstico y de gran consumo. En concreto, productos para ordenación del hogar, menaje, accesorios de limpieza y mobiliario de jardín, como casetas para perros, que es actualmente una de sus manufacturas con más éxito de ventas.

Inquietud en la plantilla

La noticia del despido colectivo, conocida el pasado viernes, ha despertado gran preocupación entre la plantilla y en el entorno laboral. Todo hacía indicar que tanto la planta de fabricación como el almacén logístico estaban afectados por el cierre, pero fuentes de la empresa han precisado a este diario que se mantendrá esta última actividad con un número de trabajadores aún por determinar.

La decisión de mantener operativo el centro logístico supone un alivio parcial, aunque la planta de producción continúa condenada a desaparecer, lo que conllevará la pérdida de elevado número de puestos de trabajo. Fuentes sindicales estiman que serán alrededor de 80 trabajadores los afectados por el ere.