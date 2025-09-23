La oferta de viviendas en venta se encuentra en mínimos históricos en Aragón

El 'stock' de viviendas en venta en España se aproxima al mínimo histórico que se registró en el primer trimestre de 2014, siendo actualmente solo un 9% superior, y en 35 capitales de provincia, entre ellas las tres aragonesas, los compradores encuentran ya menos oferta disponible que nunca, según un estudio que ha elaborado Idealista. El portal inmobiliario, que recoge datos del segundo trimestre de 2025, subraya que casi todos los grandes mercados presentan la menor oferta de vivienda en venta.

De esta forma, alcanzan su mínimo histórico las ciudades de Alicante, Bilbao, San Sebastián, Madrid, Palma, Sevilla y Valencia; mientras que en la ciudad de Málaga la oferta actual es un 17% superior al mínimo del otoño de 2014 y en Barcelona un 30% superior al que se registró en el primer trimestre del mismo año.

El listado de ciudades en mínimos de 'stock' está también La Coruña, Almería, Ávila, Burgos, Ceuta, Ciudad Real, Girona, Guadalajara, Huelva, Huesca, Las Palmas de Gran Canaria, Lleida, Lugo, Murcia, Oviedo, Palencia, Pamplona, Salamanca, Santa Cruz de Tenerife, Segovia, Soria, Tarragona, Teruel, Toledo, Valladolid, Vitoria, Zamora y Zaragoza.

Por su parte, cerca del mínimo están Badajoz (2%) y Santander y Melilla (3% de diferencia en ambos casos). También están cerca de llegar a sus mínimos Logroño (5%) o Albacete (7%). En el lado opuesto se encuentran Granada (232%) o Cáceres (107%).

A nivel provincial, el número de aquellas que experimentan una oferta en venta en mínimos históricos se rebaja a 26, entre ellas también Guipúzcoa, Vizcaya, Madrid, Sevilla o Valencia, según los datos de Idealista, uno de los mayores portales inmobiliarios de España. En el lado contrario está Granada (con una diferencia del 173% frente a su mínimo), Ourense (154%), Alicante (138%), Cáceres (113%) o Jaén (108%), entre otras.