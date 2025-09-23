EL PERIÓDICO pone el foco en la agroindustria como motor económico

El sector agroalimentario aragonés será protagonista este miércoles, 24 de septiembre, en Zaragoza en una jornada organizada por EL PERIÓDICO DE ARAGÓN con el impulso de AgroBank. Bajo el título La agroindustria como motor económico de Aragón, reunirá a representantes de la producción, la distribución, la logística y la financiación para debatir sobre los desafíos y oportunidades de una de las ramas más estratégicas de la economía autonómica.

Este encuentro se engloba en el Circuito Planeta Agro. La voz del mundo rural, organizado por Prensa Ibérica y AgroBank, y en su cita en Zaragoza cuenta también con la colaboración de Alcampo, Cooperativas Agroalimentarias de Aragón y MercaZaragoza.

La sesión se abrirá a las 10.00 horas con la bienvenida de Ricardo Barceló, director de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, seguida de la intervención de Patricia Peña, directora de área negocio de CaixaBank en Bajo Aragón. Posteriormente, se celebrará una mesa de expertos moderada por el periodista Jorge Heras, con el título: El efecto arrastre de la agroalimentación. Del campo a la comercialización. En la misma participarán David Navarro, director de AgroBank en la Territorial Ebro de CaixaBank; Tatiana Gaudes, consejera de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza; Carlos García Plaza, director del hipermercado Alcampo Utebo; y Manuel Esteve, presidente de la sectorial del porcino de Cooperativas Agroalimentarias de Aragón.

Líder en empleo rural

La agroalimentación se ha consolidado como uno de los pilares de la economía aragonesa. Según datos recientes, es la principal generadora de empleo en 23 de las 33 comarcas de la comunidad y ha experimentado un crecimiento cercano al 60% en la última década. Además, se ha convertido en la primera rama industrial de Aragón por volumen de facturación, por delante incluso de la automoción.

Dentro de este ámbito, destaca el subsector del porcino que representa cerca del 40% de la producción ganadera y ha sido clave en la expansión exterior de los productos aragoneses, aunque también ha puesto de relieve la dependencia de mercados como el chino y la necesidad de diversificar destinos ahora que se enfrenta a nuevos aranceles.

Asimismo, el sector afronta retos estructurales de calado como el relevo generacional en las explotaciones, el impacto de la nueva PAC y la competencia internacional.

Intervenciones de Planeta Agro de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN / Servicio especial

Distribución, logística e innovación

La mesa de debate abordará cómo el efecto arrastre de la agroalimentación alcanza a otros sectores: desde la distribución comercial, que incorpora cada vez más producto local en sus lineales, hasta las plataformas logísticas que conectan a productores y consumidores.

También se analizará el papel de la innovación, la digitalización y la financiación especializada como herramientas indispensables para mantener la competitividad en un entorno global.

En este engranaje, las cooperativas agroalimentarias desempeñan un papel esencial, al agrupar a miles de agricultores y ganaderos aragoneses que, de manera conjunta, refuerzan su capacidad de negociación, garantizan la viabilidad de explotaciones familiares y contribuyen a fijar población en el territorio. El cooperativismo es, además, una fórmula clave para impulsar proyectos de innovación, modernización y exportación que difícilmente serían abordables de manera individual como se ha puesto reiteradamente de manifiesto este 2025, coincidiendo con el Año Internacional de las Cooperativas.

Un encuentro para mirar al futuro

La jornada concluirá con la clausura institucional a cargo de Francisco José López Gómez, director del servicio provincial de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón, seguida de un espacio de coffee networking, que permitirá a los asistentes intercambiar experiencias y generar sinergias.

La cita pretende no solo poner en valor el peso de la agroalimentación en la economía aragonesa, sino también contribuir a definir las estrategias de futuro que aseguren su crecimiento y consolidación en la comunidad en los próximos años.

Con este foro, EL PERIÓDICO DE ARAGÓN y AgroBank refuerzan su compromiso con un sector que se ha convertido en un auténtico motor económico, social y territorial para Aragón.