Pinturas Lepanto niega que falseara la naturaleza de un accidente laboral

Al amparo de lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de rectificación, a continuación se reproduce la solicitud realizada por la empresa Pinturas Lepanto:

«En relación con la noticia publicada el pasado 14 de septiembre de 2025 bajo el título ‘Una víctima de un accidente laboral: «He estado toda la vida con dolor. Me defecaba encima del daño que sentía»’, Pinturas Lepanto, SA quiere poner de manifiesto que es falso que el antiguo propietario de la empresa Pinturas Lepanto, SA, solicitara a ningún trabajador que falseara la naturaleza de un accidente laboral, o que realizase pagos o manipulaciones para encubrir hechos relacionados con dicho accidente.

Asimismo, es completamente incierto que haya existido falsificación de documentos médicos u oficiales por parte de la empresa o de su antiguo propietario.

Estas afirmaciones, si bien corresponden al testimonio del señor Arias, carecen de toda realidad y lesionan injustamente el honor y la memoria del que fuera responsable de la empresa, actualmente fallecido. Pinturas Lepanto, SA, rechaza de forma categórica dichas acusaciones y exige la rectificación de la información difundida.

Queremos hacer constar que los hechos relativos al accidente sufrido por el señor Guillermo Arias Roca el 19 de octubre de 1992, mientras trabajaba para Pinturas Lepanto SA en Binéfar (Huesca), fueron objeto, entre otros, de un proceso judicial en el año 2015.

En este sentido, informamos que el Juzgado de lo Social Nº 6 de Zaragoza dictó la sentencia Nº 308/15 con fecha 28 de septiembre de 2015. Dicha sentencia es el resultado de la demanda interpuesta por el señor Guillermo Arias Roca, entre otros, contra varias entidades, incluyendo a Pinturas Lepanto SA.

Es crucial señalar que, en el fallo de dicha sentencia, el Juzgado de lo Social número 6 de Zaragoza desestimó la demanda interpuesta por D. Guillermo Arias Roca y absolvió a Pinturas Lepanto SA y a las demás entidades codemandadas de las pretensiones contenidas en el suplico de la demanda.

Aunque el señor Arias fue reconocido posteriormente con una incapacidad permanente total, la misma fue calificada como «derivada de accidente no laboral» (concretamente un accidente de moto) o «enfermedad común» en resoluciones anteriores, y sus intentos de modificar la contingencia a accidente laboral no prosperaron judicialmente, llevando a la desestimación de su demanda contra la empresa.

La sentencia no deja lugar a la duda: «Sin duda este accidente de moto (no laboral) sufrido en 2/2008 es el factor determinante que incide directamente en el agravamiento de la situación secuelar de la ESI del sr. Arias, desencadenante de la situación que da lugar a la declaración de IP. total en 2010, rompiendo todo nexo causal que se pretende vincular al accidente laboral sufrido en 1992, 18 años antes».

Por consiguiente, la información que imputa responsabilidades a Pinturas Lepanto SA a través de su antiguo propietario, por encubrimiento o falsificación, y que podría sugerir un resultado desfavorable para el señor Arias en el ámbito judicial debido a acciones de la empresa, no se corresponde con la resolución judicial firme del caso, que eximió a Pinturas Lepanto SA de las reclamaciones presentadas».