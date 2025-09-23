La plataforma Libertad 6 de Zaragoza, tras el indulto de dos de los jóvenes: "Seguiremos presionando para lograr la libertad de todos"

Jornada agridulce para la plataforma Libertad 6 de Zaragoza. El indulto anunciado este martes, tras el Consejo de Ministros, de dos de los cuatro jóvenes encarcelados se ha celebrado en la asociación, que ha advertido en rueda de prensa de que "seguirá presionando para lograr la libertad de todos". Los portavoces de la plataforma han confirmado que estudiarán por qué, con las mismas condenas, solo se ha otorgado la medida de gracia a dos jóvenes y confirman acciones reivindicativas y políticas en las próximas semanas.

Pablo Rochela y María Bernad han puesto voz a la reivindicación de la plataforma. "La medida es una victoria del conjunto del movimiento popular, que se ha dedicado seis años a denunciar este caso de represión de Estado", ha celebrado Rochela, que ha lamentado "las detenciones aleatorias" que llevaron a estos seis jóvenes a este caso. "Es una vulneración muy clara del derecho de manifestación y organización frente a la extrema derecha", ha aseverado el portavoz, que ha agradecido la participación de "todo tipo de colectivos y personas" en la organización de la plataforma y en las acciones para defender a los 6 de Zaragoza.

"No podemos estar satisfechos completamente, porque sigue siendo injusto que dos personas sigan encarceladas", ha advertido Rochela, que ha destacado que Imad, uno de los chavales que sigue en prisión, necesita "tratamiento específico" por una enfermedad psiquiátrica. Según ha explicado la propia plataforma, el joven cuenta con informes favorables y hay trabajo interno para lograr un tercer grado que le permita ser tratado fuera de prisión.

Los miembros de la plataforma creen que "el Gobierno PSOE-Sumar quiere dividir el movimiento" con el indulto de solo dos de los jóvenes. "Seguiremos presionando y movilizándonos para lograr la libertad de todos los presos políticos", ha adelantado Rochela. En la misma línea, María Bernad ha denunciado la existencia de la Ley Mordaza, "mientras el Gobierno más progresista de la historia ha endurecido las penas con su reforma del Código Penal". Bernad ha recordado otros casos judiciales similares agrupaciones y colectivos de izquierdas, que siguen con causas abiertas por protestas o huelgas. Para Bernad, el Gobierno que conforman PSOE y Sumar "no tiene ninguna credibilidad", porque "alienta el miedo a la extrema derecha mientras encarcelan y limitan las conquistas de la clase trabajadora".

Próximas acciones por los 6 de Zaragoza

Los portavoces de la plataforma han denunciado también la multa de 200.00 euros, acumulada por las cuatro condenas, que deben pagar los 6 de Zaragoza. Además, han confirmado que la movilización programada para el 1 de noviembre, cuando se cumpliría el año y medio de su entrada en prisión, sigue en pie y "se calentará con algún acto previo".

"No tenemos información sobre las diferencias que hay de unos casos a otros y no entendemos por qué se ha indultado a unos y a otros no", se ha preguntado Rochela, que ha recordado que "a nivel judicial, el proceso ha sido exactamente igual". El portavoz de Libertad 6 de Zaragoza ha confirmado que la plataforma "sigue estudiando cada uno de los casos con los abogados".

Por último, a nivel político, la plataforma se muestra "abierta a cualquier tipo de reunión con cualquier grupo que empuje hacia la libertad" y ha asegurado que se volverían a reunir con PSOE o Sumar "si se pudiera hacer algo por desatascar la situación". "Agrademos las mociones y propuestas en las instituciones, pero es una decisión que compete solo al Gobierno", ha concluido Rochela.