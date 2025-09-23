Protesta en un colegio de Zaragoza por el conflicto de las extraescolares con la dirección: "Las familias del Alierta somos el cole"

Decenas de padres y madres del colegio Cesáreo Alierta de Zaragoza han protagonizado en el inicio de la jornada escolar una sonora protesta por el conflicto abierto con la dirección del centro público por la gestión de las actividades extraescolares y los cambios que, denuncian, se han impuesto desde la propia dirección y "sin diálogo" con las familias.

Esta madrugada, las familias del AMPA han colmado las vallas del centro con mensajes de protesta como "más juego y menos prohibición", "respeto", "unión", "diálogo" o "las familias somos el cole", exigiendo un cambio de actitud y otra respuesta por parte de los responsables de este colegio público de Zaragoza.

Al inicio de la jornada escolar, han mostrado sus carteles para escenificar su oposición a las decisiones adoptadas por la dirección del colegio.

A través de un comunicado, señalan que "buena parte de las familias del CEIP Cesáreo Alierta" quieren expresar su "profunda preocupación por la deriva que está tomando el centro educativo en el que, con tanta ilusión, matriculamos a nuestros hijos e hijas".

Carteles colocados en las vallas del centro. / SERVICIO ESPECIAL

"Cuando elegimos este colegio, lo hicimos en la firme convicción de que la escuela pública es un pilar fundamental para construir sociedades más justas y equitativas. Apostamos por el Cesáreo Alierta por su trayectoria, por su ambiente colaborativo y por la riqueza de sus experiencias educativas. Sin embargo, a día de hoy, observamos con tristeza cómo esos valores de fraternidad, cooperación y participación que siempre han caracterizado a nuestra comunidad educativa se diluyen a toda velocidad", denuncian.

Carteles de protesta en el colegio Cesáreo Alierta de Zaragoza. / EL PERIÓDICO

Además, consideran que el actual equipo directivo "confunde el liderazgo con la imposición y el autoritarismo" y denuncian que "la comunicación con las familias es nula; la AMPA, que representa al 90% de los padres y madres, no recibe respuesta a sus correos". E incluso señalan que "algunas instrucciones incluso se han dado a través de los propios niños, como la reciente y arbitraria prohibición de que lleven pelotas, chapas o cromos al patio". "Este autoritarismo no solo crea un ambiente de desconfianza, sino que incumple la LOMLOE, que precisamente promueve la participación de la comunidad escolar, el pensamiento crítico y los valores cívicos", recalcan en su escrito las familias.

Así, denuncian cuestiones como el pago de 25 euros por niño en concepto de fotocopias, "que contraviene el principio de gratuidad de la escuela pública"; "obstáculos a la participación"; o una de las cuestiones fundamentales de la protesta, la "prohibición de la salida del centro en el horario de comedor para realizar actividades extraescolares".

"Esta última medida, que amenaza con la expulsión del servicio de comedor, impide a nuestros hijos e hijas continuar con actividades tan arraigadas como las de la Agrupación Deportiva Alierta-Augusto-Salas. La decisión se tomó de forma irregular, ya que en el Consejo Escolar no se debatió ni se aprobó la prohibición de dichas actividades fuera del recinto, sino únicamente que la dirección gestionaría la actividad", insisten las familias firmantes. Por último también rechazan las familias la "falta de proyecto educativo" en el centro.