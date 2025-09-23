El pueblo de Aragón con una sola calle que esconde una joya gastronómica: "Alta cocina con acento rural"

La gastronomía aragonesa presume de ser referente en España con platos tradicionales y restaurantes que los elevan a la alta cocina. La comunidad cuenta con 11 restaurantes con estrella Michelín, de los cuales siete están en la provincia de Huesca, tres en Zaragoza y uno en Teruel. Algunos de estos establecimientos se encuentran en pequeños enclaves rurales alejados del bullicio de las ciudades que apenas superan los 50 habitantes, para disfrutar de una experiencia sensorial completa.

Es el caso de un desconocido restaurante a una hora y cuarto de Zaragoza del que se ha hecho eco la influencer gastronómica Comer en Zgz en su perfil de Instagram, donde ha compartido un video describiendo "un tesoro gastronómico" ubicado en un diminuto pueblo de la provincia de Huesca, con 14 habitantes censados y tan pequeño que solo tiene una calle. "Alta cocina con acento rural", define.

Concilio, un pueblo diminuto con una joya culinaria

Este pueblo es Concilio, una pequeña aldea perteneciente al municipio de Murillo de Gállego, cerca de los Mallos de Riglos, con una preciosa ermita románica que fue declarada Monumento Nacional en 1931. En este rincón se ubica el restaurante que poca gente conoce pero que sorprende por su gran calidad e innovación: el Corral de Concilio.

Uno de los platos del restaurante El Corral de Concilio. / INSTAGRAM / EL CORRAL DE CONCILIO

Nada mejor que la experiencia de esta influencer para descubrir el secreto mejor guardado de Concilio. "Un pueblo con una sola calle, pero esconde una joya gastronómica que no podía perderme", explica en su video. Carlota y Jorge son los propietarios de este restaurante, "dos chefs rurales que transforman recetas familiares y producto local en alta cocina creativa", cuenta la influencer.

La experiencia de comer en el restaurante

En su visita al local, Comer en Zgz optó por un menú muy completo, compuesto por gnocchi de calabaza, pesto de nueces y cecina; canelón al vapor de rabo de vaca y boniato; pierna de ternasco de Aragón, patata, albahaca y pistacho, y panna cotta de chocolate blanco, rebozuelo y caramelo salado. Todo ello por un precio de 78 euros.

"Desde el principio quedé supersorprendida, una especie de kombucha de bienvenida y hasta una vela que se convierte en aceite para mojar el pan. Su cocina se nutre de productos naturales y locales, elevando los sabores de Aragón con técnicas de vanguardia", cuenta la comensal, que asegura que si algo le conquistó fueron los postres, "sorprendentes, diferentes y sin duda lo mejor de esta experiencia".

Para la influencer, El Corral de Concilio, que también dispone de alojamiento para todo aquel que quiera conocer los encantos del lugar más allá de sus fogones, es "una demostración de que la alta cocina también tiene acento rural". "Un lugar único que merece totalmente la pena descubrir", concluye.