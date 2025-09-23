El servicio de madrugadores volverá a estar bonificado: Aragón cubrirá el 25% del plan Corresponsables

El Gobierno de Aragón asumirá el 25% restante para complementar la financiación del Plan Corresponsables que permita que el servicio de madrugadores siga teniendo un precio asequible para las familias, en línea del precio que venía costando hasta ahora. Después de un inicio de curso marcado por la incertidumbre por cuál sería el coste final del servicio, que es clave para la conciliación familiar y laboral en toda España y en Aragón, el Gobierno de Aragón confirma que pagará el 25% que deja de financiar el Ministerio de Igualdad dentro del plan que permitía dar este servicio de forma casi gratuita para la mayoría de las familias, y para algunas familias vulnerables, con coste cero.

La consejera de Educación, Cultura y Deporte del Ejecutivo aragonés, Tomasa Hernández, ha anunciado que la comunidad autónoma asumirá el 25% de la cofinanciación del Plan Corresponsables por "responsabilidad" y por "justicia" con las familias afectadas.

"Por razones de justicia, nos parece que las familias no deben sufrir este recorte, no deben sufrir las consecuencias de esta irresponsabilidad por parte del Gobierno de Sánchez, del Ministerio de Igualdad, que fue el que implantó el programa de madrugadores", ha indicado Hernández en declaraciones a los medios de comunicación con motivo de una visita a la reabierta Escuela Infantil Aragón, en el distrito zaragozano de Torrero-La Paz, en referencia a la decisión del Ministerio de Igualdad de que, a partir de este año, las comunidades autónomas debían cofinanciar el 25% de este plan.

La consejera de Educación del Gobierno de Aragón, Tomasa Hernández. / Jaime Galindo.

"Nos parece que las familias aragonesas deben contar con nuestro apoyo. Se supone que son familias que necesitan recurrir a este servicio para conciliar su vida laboral con la educativa de sus hijos y creemos necesario aportar este 25% que nos impone el ministerio ante la situación que nos ha abocado", ha reiterado.

La consejera ha insistido en que la conciliación "no es una competencia educativa, aunque lo diga la ministra de Educación -la aragonesa Pilar Alegría-, porque si lo fuera ella podría haber aportado este 25%", ha denunciado Hernández. Pero la consejera ha considerado que es mejor hacer "otro esfuerzo más" para cubrir "ese recorte del 25%" y no entrar en un debate de competencias "que es impropio de la lealtad institucional". Así, la inversión prevista para completar el Plan Corresponsables asciende a casi 1,8 millones de euros, ha señalado.