El sudoku de la energía en Aragón: que se sabe y que no de las inversiones en la red eléctrica

La nueva planificación eléctrica con horizonte 2030 presentada por el Ministerio para la Transición Ecológica ha dejado a Aragón con la sensación de haber avanzado poco. La decepción y la crítica afloran en el sector empresarial, sobre todo en el vinculado a la energía y los centros de datos, al igual que ocurre en el Ejecutivo autonómico, donde lamentan la falta de información y transparencia del Gobierno central en este asunto. Lo cierto es que aún no se conocen cifras concretas de cuántos megavatios le corresponden a la comunidad de los 27,7 gigavatios (GW) para nuevos consumidores que se prevén conectar en toda el país en el próximo quinquenio.

La reunión mantenida este lunes entre la vicepresidenta de Aragón, Mar Vaquero, y el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, no ha arrojado claridad al respecto. En el Pignatelli aseguran que no han recibido información precisa sobre esa cifra, mientras que desde el ministerio lanzan balones fuera a preguntas de este diario e instan a esperar a que el plan estatal salga a información pública para conocer los detalles.

Aragón versus País Vasco

Si ha trascendido, sin embargo, lo logrado por el País Vasco, con el que Aragón ha entrado en pugna en el reparto de la tarta eléctrica. Esta comunidad se ha hecho con 4,8 GW para sus proyectos industriales, el 17% del total, un cupo sobresaliente para un territorio que apenas genera el 2% de la electricidad producida en el conjunto del Estado, cuatro veces menos de lo que aporta Aragón, que aporta el 8,5% (el 12% en renovables). De ahí, la sensación de agravio territorial.

Lo que sí se comunicó al Gobierno de Aragón es la confirmación de algunos proyectos ya conocidos, como la gigafactoría de baterías, ciertos centros de datos y varias plantas de almacenamiento e hidrógeno, pero sin detallar cuánta capacidad nueva se reserva para este territorio.

En realidad, el grueso de lo anunciado no supone un incremento adicional de capacidad, sino la consolidación de lo que ya estaba aprobado. De la anterior planificación 2020-2025, Aragón acumula 5,1 gigavatios concedidos –pero no ejecutados-, de los que 3,1 correspondían a centros de datos. De estos últimos, 1,2 están pendientes de los concursos de capacidad que deben celebrarse en diez enchufes (subestaciones) que están saturados, casi todos del entorno de la ciudad de Zaragoza. Las pujas, que repartirán la potencia disponible entre los solicitantes, se están demorando en el tiempo, lo que genera inquietud en los inversores.

Con la nueva propuesta, todos esos megavatios reaparecen como si fueran nuevos, cuando en realidad se trata de proyectos ya planificados y autorizados que requieren inversiones para poder ejecutarse. “No hay nueva capacidad, sino simplemente garantizar que lo concedido pueda llevarse a efecto”, admiten fuentes del Gobierno autonómico.

Confusión con los centros de datos

La confusión es mayor en torno a los centros de datos. Mientras el ministerio habla de que Aragón cuenta con 6 gigavatios para estos proyectos, una cifra que "sorprende" y descoloca al Ejecutivo autonómico al no coincidir con la que se le trasmitió en la reunión del lunes. En el Pignatelli estiman que hay asegurados 3,2 GW para data centers, la gran mayoría ya comprometidos en la anterior planificación ya que apenas se ha sumado algo más en la nueva -menos de 500 megavatios (0,5 GW) adicionales—, lo que decepciona a la Administración autonómica, que esperaba un reparto más ambicioso tras los anuncios iniciales de la ministra del ramo, Sara Aagesen.

Aragón cuenta con una capacidad de demanda que roza los 17.000 megavatios, entre lo contratado, lo concedido y lo pendiente de aceptación, según explican desde el Gobierno autonómico. De ellos, unos 8.000 están en operación real y el resto permanecen en tramitación o aun sin ejecutarse. La cifra es la misma que prevé alcanzar el País Vasco con la nueva capacidad asignada en la nueva planificación con horizonte 2030, en la que todo hace indicar que Aragón no ha ganado potencia adicional.

El secretario de Estado llegó a asegurar que Aragón es la segunda comunidad con mayor capacidad de crecimiento en demanda, aunque en el Ejecutivo autonómico relativizan esa afirmación. “Podemos serlo, porque tenemos una red robusta y una capacidad de generación importante, pero en la nueva planificación no se ha evidenciado un incremento respecto a lo que ya teníamos”, precisan desde el Ejecutivo autonómico, que tiene previsto presentar alegaciones al plan estatal.

Entre "maduros" y "especulativos"

Por su parte, el presidente del Clúster de la Energía de Aragón, Pedro Machín, ha lamentado la “falta de transparencia e información” por parte del ministerio y Red Eléctrica. “A día de hoy seguimos sin saber cuánta capacidad real había disponible en Aragón con la planificación 2020-2025 y sus modificaciones posteriores”, señala, al tiempo que ha criticado los "14 meses de retraso” que acumulan los concursos de los nudos que están saturados en la comundiad.

En su opinión, el problema de fondo es que la nueva propuesta “no parece haber ampliado la capacidad necesaria para acoger todos los proyectos de centros de datos e industrias” que han mostrado interés por instalarse en la comunidad, lo que alimenta la sensación de que Aragón vuelve a quedar "en desventaja" frente a otros territorios.

En el sector de los centros de datos admiten que la planificación eléctrica llega en un contexto de "desbordamiento" de peticiones que el Gobierno central no ha sabido ordenar. “Todo el mundo ha salido a pedir potencia como quien hace la compra del mes de golpe, aunque en realidad no vaya a consumirla de inmediato”, explican desde una de las empresas promotoras de este negocio.

Esa carrera por asegurarse megavatios recuerda a la fiebre de las renovables de hace una década, cuando lo portante no era tanto producir como reservar el acceso a la red. El resultado, añaden, es que se mezclan proyectos "maduros" con otros "más especulativos".