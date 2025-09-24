Alerta en el glaciar del Aneto: piden extremar las precauciones y evitar la ruta del Portillón Superior

Tras los recientes rescates en el glaciar del Aneto, Montaña Segura y la Guardia Civil han lanzado un mensaje de advertencia dirigido a los montañeros que planeen ascender a esta emblemática montaña aragonesa.

Desde el organismo especializado en seguridad en montaña, se insiste en que la ruta recomendada por la vertiente norte es la del Ibón del Salterillo, considerara actualmente la más segura para evitar los problemas habituales de progresión sobre el glaciar.

Por el contrario, se desaconseja la ascensión por el Portillón Superior, ya que este tramo es altamente expuesto y peligroso, "incluso llevando y sabiendo utilizar piolets y camprones”.

Los expertos recuerdan que, aunque se sigan las rutas recomendadas —ya sea la del Ibón del Salterillo o la ruta sur por Coronas—, "todavía existe un tramo de hielo que es obligatorio pisar antes de llegar a la antecima”. Por ello, es imprescindible que todo el grupo lleve y sepa utilizar piolet, crampones (de bota, no de zapatilla trail), casco, pantalón largo y equipo de alta montaña completo.

Montaña Segura y la Guardia Civil insisten en la difusión de esta información para prevenir accidentes y rescates, y recomiendan a los montañeros planificar sus ascensiones con la máxima precaución, priorizando siempre la seguridad sobre la aventura.

Los rescates en Aragón, en aumento

El año 2024 se convirtió en el más trágico en las montañas aragonesas, con un aumento del 15 % en los rescates y 25 fallecidos, cifras que siguen creciendo debido al auge del turismo de montaña.

Solo durante los meses de julio y agosto de 2025, se registraron al menos 16 fallecidos y cerca de 300 rescates en las cimas de la comunidad, reflejando un incremento de la siniestralidad vinculado a la mayor afluencia de turistas. En julio se contabilizaron seis víctimas mortales, mientras que en agosto el número de fallecidos aumentó significativamente, alcanzando un total de 16 durante la temporada estival.

Estas estadísticas han llevado a las autoridades a intensificar sus campañas de prevención, instando a los aficionados a la montaña a salir con mayor preparación y responsabilidad, y recordando que la seguridad debe ser siempre la prioridad.