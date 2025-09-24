Aragón avala la financiación destinada a la atención de los menores migrantes

Aragón ha avalado este miércoles la financiación destinada a la atención a menores migrantes no acompañados en los territorios declarados en contingencia migratoria. Lo ha hecho mediante un voto afirmado que ha emitido la consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín, durante la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, celebrada a través de correo electrónico, según ha informado el Gobierno de Aragón.

El voto favorable respecto al punto número 2 del orden del día de la reunión tenía que ver con el reparto de créditos para financiar la atención a menores migrantes no acompañados. Aragón ha dado su visto bueno "en razón a la necesidad de financiación urgente" para Canarias, Baleares y Ceuta y Melilla, han añadido fuentes del Ejecutivo.

Además de emitir sus votos en este correo electrónico, el Gobierno de Aragón ha manifestado su disconformidad con el formato escogido para celebrar esta Conferencia Sectorial y ha reclamado una vez más al Ministerio de Juventud e Infancia que remita la documentación detallada y las explicaciones oportunas sobre cómo se han establecido los criterios por el que se impone el reparto de menores extranjeros no acompañados a las comunidades, "sobre los que se está pidiendo información desde el pasado mes de marzo", han recordado.

Durante el encuentro, también se ha vuelto a solicitar que se informe a la comunidad autónoma del número de menores de edad extranjeras no acompañadas que se van a trasladar a Aragón y en qué fechas exactas, así como la información preceptiva para proceder a su acogida de forma "digna y planificada", han subrayado. "Este miércoles no se ha recepcionado ningún nuevo expediente correspondiente al reparto", han señalado desde la DGA.

La última cifra ofrecida por parte del Ejecutivo autonómico fue el pasado martes, cuando se comunicó que, tras recibir un expediente, los menores extranjeros no acompañados que recibirá Aragón son 19: 8 de Canarias, 7 de Ceuta y 4 de Melilla. Desde el Servicio de Protección a la Infancia para determinar cuáles son las necesidades específicas de cada menor y el recurso idóneo al que tienen que derivarse.

Por otro lado, la semana pasada la propia Susín ya manifestó que no esperaba "nada" de la Conferencia Sectorial celebrada este miércoles ya que "no hay ninguna voluntad de negociar por parte del Gobierno de España" en torno al reparto de los menores migrantes entre las aomunidades autónomas, dijo, que al tiempo tildó de "imposición" y "cesión al chantaje de los independentistas". "Si tanto el País Vasco como Navarra no quieren menores, el Gobierno no entra ni siquiera a dialogar con las Comunidades Autónomas", criticó Susín.