Aragón pierde 29 empresas en ocho meses: la mayoría se mudan a Madrid y Barcelona
El saldo negativo de Aragón se sitúa entre los más destacados, solo superado por Madrid, que pierde 84 compañías, Cataluña, con 32, y Extremadura
Aragón ha registrado un saldo negativo de 29 empresas por cambios de domicilio social entre enero y agosto de 2025, según el Estudio sobre Cambios de Domicilio publicado por Informa D&B, filial de Cesce.
En este periodo, 78 sociedades trasladaron su sede a la comunidad, mientras que 107 optaron por marcharse, lo que supone un retroceso frente al mismo periodo de 2024, cuando el saldo era positivo de 12.
El estudio calcula que las empresas que han abandonado Aragón este año sumaban unas ventas de 237 millones de euros. La mayor parte de las sociedades que dejan la comunidad se trasladan a Madrid, destino elegido por el 42%, mientras que un 38% de las que llegan proceden de Cataluña.
El saldo negativo de Aragón se sitúa entre los más destacados, solo superado por Madrid, que pierde 84 compañías, Cataluña, con 32, y Extremadura, con 30. En el extremo contrario, Andalucía lidera las entradas con 71 sociedades más, seguida de Baleares (43) y Canarias (39).
En el conjunto de España, 3.589 empresas han cambiado de comunidad en los ocho primeros meses de 2025, un 2,6 % menos que en el mismo periodo del año pasado.
La movilidad empresarial alcanzó su máximo en 2018, tras el referéndum independentista en Cataluña, con más de 6.200 traslados, y en los últimos cuatro años ha superado las 5.000 operaciones anuales.
