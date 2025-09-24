Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Aragón suma dos fiestas más de Interés Turístico Nacional: la Fiesta de la Vendimia y el Homenaje Templario de Monzón

El Ministerio de Industria y Turismo ha entregado este miércoles los galardones

Los alcaldes de las localidades distinguidas, este miércoles en Madrid.

Los alcaldes de las localidades distinguidas, este miércoles en Madrid. / MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha presidido este miércoles en Madrid la entrega de diplomas que acreditan a 10 festejos locales como Fiestas de Interés Turístico Nacional e Internacional, distinciones honoríficas concedidas por el Ministerio de Industria y Turismo a aquellas celebraciones de "notable valor cultural, de probada y arraigada tradición popular y con un marcado atractivo turístico". Entre los eventos reconocidos, están la Fiesta de la Vendimia de Cariñena (Zaragoza) y el Homenaje Templario a Jaime I y Guillem de Mont-rodón de Monzón (Huesca).

Estas nuevas incorporaciones, que fueron anunciadas oficialmente entre finales de 2024 y 2025, se han entregado en una ceremonia en el Teatro Real en una semana que culminará el sábado con la celebración del Día Mundial del Turismo, según un comunicado del departamento ministerial.

Las seis Fiestas de Interés Turístico Nacional que han recogido sus diplomas son la Fiesta de la Vendimia de la Denominación de Origen Protegida de la comarca de Campo de Cariñena (Zaragoza), el Carnaval de Santoña (Cantabria), el Homenaje Templario a Jaime I y Guillem de Mont-Rodón (Monzón, Huesca), los Entroidos Oriente Ourensano (Ourense, Galicia), la Semana Santa de Plasencia (Cáceres, Extremadura) y el Desarme de Oviedo (Asturias).

El alcalde de Monzón, Isaac Claver, ha destacado que "este reconocimiento es el fruto del trabajo en equipo de muchas personas, técnicos, asociaciones, grupos de tambores, recreacionistas y técnicos del ayuntamiento", entre algunos ejemplos. "Por tanto, este éxito es compartido y se lo dedicamos a todos ellos". Una declaración que sitúa al homenaje templario en un nivel "superior y que repercutiría turística y económicamente", ha confiado.

Asimismo, ha mostrado su "orgullo" como montisonense por conseguir esta declaración nacional que es "una muestra más de la importancia de nuestra historia, patrimonio y cultura".

De esta forma, el listado de Fiestas de Interés Turístico Nacional asciende a 164, mientras que las Fiestas de Interés Internacional crece hasta las 86. Para obtener el reconocimiento es preciso contar previamente con la distinción de Fiesta de Interés de la Comunidad Autónoma en base a una serie de criterios como el origen, antigüedad y raigambre tradicional de la fiesta, entre otros.

