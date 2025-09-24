La aragonesa Lacasa afianza su presencia en Marruecos con la integración total de Lucar

El grupo aragonés Lacasa ha dado un paso más en su estrategia de crecimiento internacional. La compañía familiar se ha hecho con el 100% del capital de la firma marroquí Lucar Produccion y Distribution, su única filial industrial en el extranjero, que está especializada en la producción de derivados del cacao. La operación culmina un proceso iniciado en 2020, cuando adquirió la mitad de esta compañía asentada en Tánger a su fundador, Emilio Banegas Jiménez.

Cuatro años después, la histórica chocolatera familiar con sede en Utebo (Zaragoza) refuerza así su apuesta por un mercado que se ha consolidado como puerta de entrada a nuevos clientes internacionales.

Transformación de la fábrica marroquí

Lucar, ubicada en la zona industrial de Gzenaya, en Tánger, ha experimentado desde la entrada de Lacasa una notable transformación. Lo que comenzó como una fábrica centrada en cremas de cacao ha diversificado su actividad con nuevas líneas de tabletas, coberturas y cacao en polvo.

En el último ejercicio, la filial marroquí facturó 6 millones de euros y, con cuatro líneas de producción operativas, encara ahora una nueva fase de expansión. Buena parte de su catálogo se comercializa bajo la marca Dulcinea, procedente de Ibercacao, la filial toledana del grupo, aunque también produce para terceros, como la murciana Juver, con la que mantiene un acuerdo para la elaboración de tabletas de sucedáneo, cremas y cacao soluble bajo la enseña Mursiya.

Crecimiento en el exterior

El salto cualitativo de Lucar refleja la hoja de ruta de Lacasa en su proceso de internacionalización. La compañía, que en el último curso alcanzó una facturación global de 275,8 millones de euros, obtiene ya el 29% de sus ingresos fuera de España, según los datos publicados por la publicación especializada Alimarket. Solo en mercados exteriores ingresó 81,28 millones, cifra que se explica en parte por el impulso de su filial marroquí, cuya localización estratégica facilita tanto la adaptación al consumidor magrebí como la logística hacia Europa y África.

La empresa busca con esta integración estar más cerca de sus nuevos clientes internacionales y ofrecer así un mejor servicio, reforzando además la calidad y adaptación de los productos a cada mercado. Para Lacasa, que lleva más de siglo y medio endulzando la vida de los consumidores, la apuesta por Marruecos se ha convertido en una palanca de diversificación y en un laboratorio de innovación dentro del exigente negocio del cacao.

Operaciones anteriores e inversiones

Desde 2020, Lacasa ha centrado su estrategia en la consolidación y expansión de sus operaciones. En 2023, completó la compra del 100% de Ibercacao al adquirir la participación minoritaria restante, consolidando su control sobre esta filial clave. Además, ha invertido en sostenibilidad, con una reducción de su huella de carbono en un 52% en 2022, y en innovación, con líneas como Lacasa Nature.

El pasado año, el grupo anunció que construirá en Utebo una nueva planta especializada en dulces libres de alérgenos, la primera nave de este tipo en España para productos de este segmento, con arranque previsto en 2025.