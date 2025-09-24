Astún presenta un innovador proyecto digital único en el sector de la nieve

La estación invernal de Astúnda un paso decisivo en su estrategia de transformación digital con el lanzamiento de un proyecto pionero en el sector de la nieve y la montaña. Gracias a la financiación de la Unión Europea y los fondos Next Generation EU y con el apoyo del Ministerio de Industria, se han desarrollado dos soluciones tecnológicas de alto impacto en colaboración con ZZ Labs e Imascono: una plataforma de Business Intelligence (BI) integrada y un avatar 3D interactivo que actuará como asistente virtual para los clientes.

El nuevo sistema de BI conecta todos los sistemas de información de marketing y gestión de la estación, permitiendo analizar grandes volúmenes de datos en tiempo real; optimizar la gestión de recursos, infraestructuras y servicios; diseñar campañas de marketing personalizadas y basadas en datos; y anticipar tendencias de comportamiento y necesidades de los visitantes.

Con esta herramienta, Astún se convierte en una de las primeras estaciones de esquí españolas en apostar de forma integral por la inteligencia de datos como motor de competitividad y sostenibilidad.

Avatar 3D: un asistente virtual único

El proyecto también ha dado lugar a un Avatar 3D exclusivo de Astún, conectado con la inteligencia artificial de la estación y con su sistema de ventas online. Este asistente virtual ofrecerá atención personalizada y disponibilidad inmediata a través de la nueva web de la estación, actualmente en proceso de actualización. El Avatar permitirá resolver consultas de clientes de manera rápida y eficaz; proporcionar información sobre forfaits, servicios, horarios y condiciones de la estación; recomendar productos y experiencias personalizadas según el perfil del usuario; y mejorar la experiencia de navegación digital con un formato innovador y diferencial.

Una apuesta estratégica por la innovación

El proyecto estará disponible coincidiendo con la próxima temporada de invierno y supone un paso clave en la modernización de la estación. La unión de la analítica avanzada de datos con la atención virtual inteligente posiciona a Astún como referente en innovación dentro de la industria de la nieve y el turismo de montaña.

“Este proyecto representa un salto cualitativo en la gestión de la estación y en la atención a nuestros clientes. Apostamos por la tecnología no solo para mejorar la eficiencia interna, sino también para enriquecer la experiencia del visitante, que es el verdadero centro de todo lo que hacemos en Astún”, señalan desde la dirección de la estación.