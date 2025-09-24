Azcón afronta su segundo debate de la comunidad con el ancla de la economía y la misma inestabilidad parlamentaria

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, protagoniza este miércoles la primera sesión del debate de política general de la comunidad autónoma de Aragón. Es el segundo debate del estado de la comunidad autónoma desde que es presidente autonómico y también el segundo al que acude sin tener los presupuestos del siguiente ejercicio atados, condicionado por la situación de minoría parlamentaria que vive el Gobierno del Partido Popular desde el pasado verano de 2024, cuando Vox decidió a nivel nacional romper los gobiernos autonómicos por la gestión de las políticas de inmigración.

Sin embargo, se espera que Azcón defienda desde las 11.00 horas de este miércoles su gestión al frente del Ejecutivo aragonés, con el ancla de la buena marcha de la economía y la llegada de inversiones milmillonarias a la comunidad, los presupuestos expansivos en áreas clave como la sanidad, la vivienda o la lucha contra la despoblación, y a pesar de las dificultades que representa no contar con los votos suficientes que le permitan desarrollar todo su proyecto político por la ausencia de apoyos en el hemiciclo aragonés, donde le siguen faltando los siete votos que Vox le aportó para formar su primer gobierno en coalición, garantizando su llegada al Pignatelli.

Está previsto que, como suele ser habitual en estas citas, el presidente aragonés deje un reguero de anuncios en positivo para la comunidad autónoma, con la vista puesta en sectores como la vivienda, la economía, la educación o la sanidad.

Como es habitual también en los discursos del presidente aragonés, es previsible que su intervención cuente con unas dosis de crítica al Gobierno central, al presidente Pedro Sánchez y a su "trato de favor" a Cataluña en materia de financiación autonómica o política migratoria, dos de los asuntos troncales que han marcado las malas relaciones con el Ejecutivo central en los últimos tiempos, así como la pugna por el desarrollo energético de la comundiad y cómo la postura del Gobierno central puede hipotecar la llegada de nuevas inversiones intensivas en energía o el desarrollo de proyectos ya anunciados en el territorio.

Jorge Azcón no tendrá hoy rival, porque el formato del debate del estado de la comunidad reserva la segunda sesión, la de este jueves, para el resto de grupos parlamentarios, empezando por el principal partido de la oposición, el nuevo PSOE de Pilar Alegría. La ministra portavoz asistirá al debate en su segunda jornada. Mientras, el presidente aragonés desgranará hoy su proyecto político para los próximos meses sin concretar, todavía, si el adelanto electoral cobra peso en sus quinielas o si las negociaciones con Vox para garantizar unos nuevos presupuestos llegan a buen puerto.