Azcón anuncia la construcción de un nuevo hospital Royo Villanova y un centro de salud en Arcosur

Más allá de los buenos datos económicos y los retos tecnológicos que quiere afrontar la comunidad, al presidente de Aragón le persigue la oposición alertando de los "recortes" en servicios públicos básicos como la educación o la sanidad, pilares del Estado del bienestar. Jorge Azcón ha querido salir al paso de las críticas que llegarán en la segunda sesión del debate mañana anunciando la construcción de un nuevo hospital Royo Villanova en Zaragoza, la creación de un demandado centro de salud en el distrito sur, en Arcosur, y la apertura a principios de 2026 del centro de salud Ramón y Cajal de Huesca. En Teruel, se concretará en los próximos meses "de forma gradual" la apertura del nuevo hospital.

"Este Gobierno de Aragón ha decidido, y así lo va a hacer, construir un nuevo Hospital Universitario y Tecnológico Royo Villanova, un nuevo centro de referencia para el Sector I que estará a la altura de las necesidades del siglo XXI, marcando un antes y un después en la sanidad aragonesa", ha defendido al presidente aragonés. "Vamos a dar por fin resuesta a la histórica demanda de los vecinos", ha dicho Azcón.

Según los cálculos iniciales del Ejecutivo aragonés, la inversión para este nuevo centro hospitalario rondará los 200 millones de euros. La infraerstructura "de mayor inversión" desde que la comunidad autónoma tiene las competencias en la materia sanitaria. Frente a la reforma del actual hospital, el Gobierno se ha decantado por un nuevo hospital Royo Villanova porque "garantizará la mayor calidad del servicio", porquye se acortan los plazos de la obra, y porque se permite "configurar el nuevo hospital como un centro del siglo XXI con los mayores avances y la mejor tecnología". Así, ha anunciado que el presupuesto de 2026 incluirá la dotación suficiente para la redacción del proyecto.

Asimismo, ha avanzado la construcción "prioritaria" de los centros de salud en Cuarte, Utebo y Zuera. Y, "aunque hubiera sido necesario hace bastante tiempo", ha concretado que en los próximos meses se construirá el centro de salud del distrito sur, en Arcosur.