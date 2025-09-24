Azcón anuncia un nuevo Royo Villanova pese a no tener presupuestos

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, dibujó este miércoles su proyecto político, sus ideas para el futuro de la comunidad, sus propuestas y planes para hacer de Aragón un lugar mejor para vivir. Anunció la construcción de un nuevo hospital Royo Villanova «del siglo XXI», valorado inicialmente en unos 200 millones de euros; la creación de un centro de salud en Arcosur; la gratuidad progresiva de la enseñanza de cero a tres años; o la extensión de los conciertos a la etapa del Bachillerato, entre otras muchas medidas. El líder del PP en la comunidad autónoma desgranó su proyecto político y sus prioridades, pero constató también que no tiene atados los presupuestos de 2026 que le permitirían aterrizar todos esos proyectos y hacerlos, en un futuro, realidad. Jorge Azcón tendió la mano y advirtió a sus exsocios de Vox en la misma frase, pidiendo «pactos» en lugar de «posicionamientos radicales y maximalistas que bloqueen», en un momento de dulce para la economía aragonesa.

Nunca antes habían trabajado tantas personas en Aragón, nunca esta comunidad autónoma había recibido semejantes cifras de inversión extranjera, que superan ya los 50.000 millones de euros, ni la recaudación en impuestos permitía dibujar un escenario optimista y expansivo año tras año, a pesar de los vaivenes y sustos de las políticas arancelarias de China y Trump, y la inestabilidad que provocan en la escena internacional el genocidio en Gaza y la invasión rusa en Ucrania. Pero a pesar de dibujar un momento histórico para la comunidad autónoma, Azcón sabe que no tiene atados los presupuestos para 2026, su «prioridad» absoluta para seguir avanzando en la segunda mitad de la legislatura.

Consciente de ello, dedicó la parte final del discurso que marcó el inicio del debate del estado de la comunidad a esa necesidad de pactos y acuerdos en la política aragonesa. «Mi objetivo es dotar a Aragón de un presupuesto para el próximo año. Es mi responsabilidad y no la rehúyo, pero es también la responsabilidad de todos los partidos que conforman esta Cámara si pretenden un Aragón más próspero», declaró el presidente. Mirando a su derecha, dijo sin paños calientes que «lo último que necesitan los aragoneses son posicionamientos radicales y maximalistas que bloqueen, con propuestas ajenas a la lógica o las leyes, la esencia de la democracia, que no es otra que la negociación y el acuerdo dentro de las diferencias». En Vox se dieron por aludidos y su portavoz en las Cortes, Alejandro Nolasco, mantuvo el tono de los últimos meses, anunciando que le regalaría a Azcón un cargador porque su teléfono no funciona, ya que sigue sin recibir su llamada.

El presidente aragonés sacó pecho de sus pactos con el Ministerio de Defensa por el hub que quiere impulsar el Ejecutivo autonómico en pleno incremento de la inversión en estas políticas en la Unión Europea y en la OTAN; con las diputaciones provinciales en materia de despoblación. Pero no pudo sacar pecho de sus acuerdos inexistentes con el Gobierno que dirige Pedro Sánchez, a quien volvió a acusar de ofrecer un «trato privilegiado» a Cataluña y País Vasco, no solo en materia de financiación, sino también en la gestión de la política migratoria.

Azcón quiso ponerse la venda antes de la herida y salir al ataque con decenas de propuestas sociales que acoten las denuncias de recortes que llevan tiempo protagonizando el PSOE, IU, Chunta Aragonesista o Podemos. Y que seguramente repetirán este jueves sus líderes, en la segunda sesión del debate más importante del año en las Cortes de Aragón. Además de la futura construcción del nuevo Royo Villanova, Azcón prometió la extensión de las cocinas in situ en los colegios, la inversión de 32 millones en distintas infraestructuras educativas, sacó pecho del mantenimiento de más de 70 escuelas abiertas en todo Aragón con menos de 10 alumnos y anunció la mejora de la atención a las personas dependientes con un nuevo acuerdo marco que mejora la financiación. Un discurso que, a su vez, tuvo las grandes ausencias del drama de la siniestralidad laboral o de la lucha contra la violencia de género.

Las banderas del PP

Pese a los guiños más sociales de su intervención, el presidente de Aragón no se desvió de la hoja de ruta tradicional del Partido Popular. Anunció que avanzará en la concertación del Bachillerato a partir del próximo curso académico y defendió la coexistencia entre la Universidad de Zaragoza, pública, y la llegada de nuevas universidades privadas, que «no son chiringuitos, como menospreció Sánchez», declaró Azcón.

Además, el presidente y líder del PP volvió a poner sobre la mesa la promesa que quedó pendiente de su campaña electoral y del último debate del estado de la comunidad: unas rebajas fiscales que ponen el foco en el impuesto de Sucesiones y Donaciones y en las familias numerosas, así como en la compraventa de viviendas. La lucha contra ese «infierno fiscal» que decía que era Aragón cuando gobernaba Javier Lambán, apenas ocupó más de diez minutos del discurso que marca el ecuador de la legislatura, si es que esta llega a su fin. De nuevo, las rebajas fiscales que plantea el PP solo podrán ver la luz si hay unos nuevos presupuestos que nacen al calor de una nueva mayoría parlamentaria, que será la misma que en 2024, de la mano de Vox.

Así, todas las propuestas, medidas y proyectos presentados por Azcón, también las vinculadas al desarrollo tecnológico e informático de la comunidad como la extensión de la formación en robótica en edades tempranas, no alcanzaron a despejar las dudas sobre un hipotético adelanto electoral. Todo proyecto político se sustenta en unos presupuestos. Y aunque en el espejo de la política nacional, el Gobierno de España le sigue dando oxígeno al del Aragón, con las cuentas prorrogadas y la inestabilidad parlamentaria por norma, en el discurso del líder aragonés una nueva prórroga presupuestaria podría marcar el anticipo de la cita con las urnas. Nadie lo descarta en el hemiciclo aragonés.

Este jueves, la líder del PSOE autonómico y ministra portavoz de Sánchez atenderá al debate desde la tribuna de invitados. Los socialistas ya dijeron que tienen la maquinaria en marcha para ese adelanto electoral. Lo mismo reconocen en el PP. Pero mientras tanto, la educación, la sanidad, los servicios sociales o el desarrollo económico están pendientes de que la estabilidad política se mantenga en Aragón.