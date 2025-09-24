Azcón refuerza su plan tecnológico con la Agencia Digital de Aragón y formación para niños

La revolución tecnológica es la obsesión a desarrollar por el Gobierno de Aragón. El presidente Jorge Azcón ha anunciado este miércoles, al comienzo del debate sobre el estado de la comunidad, la puesta en marcha de la Agencia Digital de Aragón, además del lanzamiento de un plan de formación para jóvenes y el mayor impulso de The Wave, planes educativos del INAEM centrados en el aprendizaje tecnológico.

Azcón, después de analizar la situación económica de la comunidad y el contexto político y social que atraviesa Aragón y el resto del mundo, ha asegurado que la DGA va a “una agencia digital de Aragón, que integrará Aragonesa de Servicios Telemáticos, la Dirección General de Administración Electrónica, la Dirección General de Salud Digital e Infraestructuras y los servicios de informática de todos los departamentos del Gobierno de Aragón”. El presidente ha aseverado que con este plan “se unificarán todas las capacidades digitales y tecnológicas de la comunidad”. Entre las prioridades de este nuevo organismo se incluirán “la aplicación de la Inteligencia Artificial, la transformación digital de la Administración y la ciberseguridad”.

El líder del Ejecutivo autonómico también ha presentado dos planes formativos para la sociedad aragonesa, centrado en esta revolución tecnológico que pretende asumir. Por un lado, Azcón ha anunciado “el despliegue inmediato de un programa formativo curricular en tecnología para los alumnos aragoneses de Primaria y Secundaria”, en el que se abordarán temáticas como “la robótica, la tecnología y la programación”.

El otro plan educativo llegará para desempleados y trabajadores, para estar en “un proceso constante de formación y reciclaje de competencias”. Para que “nadie se quede desactualizado”, el Gobierno de Aragón reforzará el plan del INAEM llamado The Wave: “Ya está trabajando en la versión 2.0, que se denominará The Wave Plus, para seguir formando a miles de aragoneses en competencias tecnológicas actualizadas”.

Más vivienda e infraestructuras

El presidente aragonés ha insistido en que la vivienda es “piedra angular para promover el desarrollo económico, fijar población y favorecer la cohesión en una comunidad que presenta serios problemas de despoblación y de desequilibrio territorial”. Por ello, Azcón ha vuelto a poner en valor el programa Aragón Más Vivienda, su propuesta para hacer frente a la crisis habitacional en la comunidad. La tercera fase de esta planificación aportará “otros diez millones de euros para seguir rehabilitando estos cascos urbanos con vivienda pública en 2026”.

Otra línea, centrada en los municipios aragoneses de más de 3.000 habitantes, también se verá reforzada en los próximos meses. “Antes de que termine el año vamos a impulsar el Programa +3000 para lanzar concesiones de vivienda pública de alquiler asequible con opción de compra a diez años”, ha concretado el líder del Ejecutivo autonómico.

El jefe de la DGA ha descartado en su intervención la aplicación en Aragón del artículo 18 de la Ley de Vivienda estatal, que contempla la declaración de zonas tensionadas en aquellos municipios que enfrentan problemas severos de acceso a la vivienda.

Lo que sí seguirá impulsando el Gobierno de Aragón será el Plan Pirineos, su idea para reforzar el turismo de nieve en la comunidad, descafeinado desde el inicio de la legislatura. Azcón ha confirmado que “el próximo mes comenzarán las obras de la unión de las estaciones de esquí por telecabina de Astún y Candanchú, adjudicada por 29,7 millones de euros, de los cuales el Gobierno de Aragón aporta 16,7 millones”.

En materia de infraestructuras, Azcón ha asegurado que “en las próximas semanas se van a resolver el grueso de las de 2025 por 12,5 millones de euros para, entre otros conceptos, digitalización o eficiencia energética”, dentro del Fondo de Transición Justa para Teruel. Por otro lado, la DGA convocará otros 2,5 millones de euros para fomentar la economía circular antes de que acabe el año.