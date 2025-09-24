Azcón reta a Vox por los presupuestos y llama a un pacto "lejos de posicionamientos radicales que bloquean"

El presidente de Aragón sigue insistiendo en que su objetivo principal es aprobar los presupuestos de 2026 para Aragón, a pesar de las dificultades y con el objetivo de aprovechar el momento de dulce que vive la economía aragonesa. Para lograrlo, consciente de su minoría parlamentaria, el presidente autonómico ha vuelto a mirar a Vox, sin mencionarles siquiera. Pero ha recordado la "mayoría salida de las urnas en 2023", que le permitió llegar al Pignatelli de la mano de la ultraderecha y con el apoyo del PAR y de Teruel Existe. Sin obviar la crítica, el presidente aragonés ha tendido la mano a todos los grupos de la Cámara y ha retado a Vox a poner por delante los intereses de la comunidad, por encima de "radicalismos y extremismos".

El presidente de Aragón ha dejado para el final de su discurso de 2 horas y 40 minutos las menciones a su política fiscal, una de las banderas del PP antes de llegar al Gobierno, y ha dejado también para el cierre ese llamado a la política de acuerdos que solía presidir el hemiciclo aragonés.

Aquí, no ha ocultado su fracaso, repitiendo exactamente la propuesta que lanzó hace un año y que fracasó por la falta de presupuestos. Ahora, ha reiterado, las cuentas de 2026 incluirán esos compromisos que pretendían deshacer el "infierno fiscal" en la comunidad durante el mandato del socialista Javier Lambán, con la vista puesta en la bonificación del 99% del impuesto de Sucesiones para el grupo II, es decir, descendientes, ascendientes y cónyuges; el aumento de deducciones por nacimiento o adopción y también para familias numerosas; bonificaciones en los impuestos para la compra de vivienda nueva y usada; y rebajas fiscales para personas con discapacidad, además de otras iniciativas para aliviar la presión impositiva. Toda una declaración de intenciones que define la senda impositiva del Gobierno de Aragón en la misma dirección que pretende Vox y que pactaron juntos en su único año de Gobierno de coalición.

"Lo dije hace un año y lo repito ahora: rebajas fiscales razonables y progresivas con impacto directo en las rentas bajas y medias, dirigidas a ampliar la renta de las familias. Ese es nuestro camino", ha declarado Azcón.

Antes, en relación a los pactos necesarios para lograr aprobar los presupuestos, su objetivo prioritario, el presidente del PP ha señalado que "lo último que necesitan los aragoneses son posicionamientos radicales y maximalistas que bloqueen, con propuestas ajenas a la lógica o a las leyes, la esencia de la democracia, que no es otra que la negociación y el acuerdo dentro de las diferencias".

Y ha concluido llamando al pacto. "En medio de un escenario de confrontación agotadora y desmedida, los ciudadanos nos reclaman entendimiento y pactos, como los que este Gobierno ha sido capaz de alcanzar con otras administraciones, como las diputaciones provinciales o el Ministerio de Defensa", ha dicho Azcón, a pesar deque ha dedicado partes de su discurso a criticar al Gobierno central y al PSOE de Pedro Sánchez.