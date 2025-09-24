El Gobierno de Aragón impulsará la concertación del Bachillerato y la gratuidad de la enseñanza de cero a tres años

El presidente de Aragón ha definido su modelo educativo, de nuevo, con el clásico lema conservador de la "libertad" por bandera, pero tratando de amarrar también la defensa de la educación pública, poniéndola al mismo nivel que la concertada o la privada como esa fórmula que el PP defiende que logrará atraer y expandir el talento en la comunidad autónoma.

Así, con una defensa de la escuela rural en Aragón, que mantiene abiertas más de 70 aulas con menos de 10 alumnos en la comunidad autónoma, Azcón ha anunciado que su Gobierno iniciará progresivamente la gratuidad de la educación de cero a tres años, a la par que ha confirmado que el próximo curso comenzará a desarrollarse la concertación del Bachillerato. Un compromiso electoral que quiere desarrollar el líder del PP en esta segunda mitad de la legislatura.

Asimismo, el presidente aragonés ha aprovechado la primera sesión del debate del estado de la comunidad para concretar y anunciar las obras en institutos en pleno desarrollo, como en las localidades de Épila, Alcañiz o Alagón, el desarrollo de las cocinas 'in situ' para los centros escolares, o las mejoras en centros de Formación Profesional como el de San Blas de Teruel. El plan de infraestructuras educativas superará los 30 millones de euros en los presupuestos de 2026.

"En el curso 2026/2027 comenzaremos con la gratuidad en el curso 2-3 para aquellas familias que tengan la necesidad de conciliación familiar y profesional", ha avanzado Azcón, que es el impulso más demandado por las familias y para, en los cursos siguientes, alcanzar la gratuidad de toda la etapa. Para el Ejecutivo aragonés, esta es una medida "fundamental" para ayudar a las familias jóvenes con niños pequeños. Además, redundará en una mejora de la conciliación de la vida familiar y laboral. "La conciliación es el pilar cero del nuevo estado del bienestar", ha dicho el presidente aragonés.

En su intervención, el líder del Gobierno autonómico ha destacado que, este impulso, "conjuga importantes beneficios: para los niños, fomenta la socialización temprana y reduce las desigualdades educativas y sociales; para las familias, garantiza la conciliación de la vida laboral y familiar en el periodo de la primera infancia y contribuye al alivio de las cargas de las familias; y para las escuelas, asienta los proyectos educativos y contribuye a la vertebración del territorio".

De nuevo, en este ámbito, ha vuelto a poner de relieve la distancia con el Gobierno central y, en concreto, con el ministerio de la aragonesa Pilar Alegría. "Nos gustaría poder aplicar la gratuidad del 0-3 en su totalidad, pero el Ministerio de Educación se niega a cofinanciar esta importantísima medida para los aragoneses", ha denunciado el presidente Azcón.

Mientras el Gobierno aragonés sigue avanzando hacia la progresiva gratuidad, se trabaja en tres líneas para favorecer la conciliación de las familias y garantizar el derecho de la educación de 0 a 3 años. En Aragón, el Ejecutivo autonómico invierte ya unos 20 millones en este ciclo y la tasa de escolarización ha subido hasta máximos históricos (41% niños de 0 a 2 matriculados, y por encima del 64% de 2 a 3).

Otra línea de trabajo es la escolarización anticipada, en aulas de 2 años. Este curso, la comunidad cuenta con un total de 77 aulas, que dan servicio a 746 alumnos, en una apuesta especial este año por el medio rural. Estrenan aula Plan, Pomar de Cinca, Ontiñena, Albalate de Cinca, Utrillas, Caminreal, Casetas y Sobradiel.

La tercera línea son las escuelas infantiles. El Gobierno de Aragón dispone de una red de 11 Escuelas de Educación Infantil, que atienden a 826 niños en toda la Comunidad. Este año se ha completado la renovación y transformación de otras dos, en la capital aragonesa: Aragón y Monsalud, tras una inversión entre ambas superior a los 3,6 millones.

Por último, para ayudar a la conciliación en el medio rural, contribuir a asentar población y favorecer la vertebración territorial, el Departamento de Educación financia 167 escuelas infantiles convenidas con administraciones locales por todo el territorio aragonés, una cuestión en la que invierte este año 8,8 millones. Se han conveniado siete nuevas: Benasque, La Espuña, Burbáguena, Castellote, Miralmbel, Orihuela del Tremedal y Miedes.

La concertación del Bachillerato

Por otro lado, el Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón iniciará en el próximo curso 2026-2027 el proceso de concertación del Bachillerato, una medida "muy demandada por las familias aragonesas", ha asegurado este miércoles el presidente del Gobierno aragonés, Jorge Azcón.

"Queremos cumplir otra de nuestras promesas", ha dicho Azcón, que ha insistido en el mensaje de la "libertad de elección de las familias" como un eje de su acción de Gobierno. "Es injusto que haya alumnos que tengan que dejar el colegio concertado en el que han estudiado toda su vida”, ha considerado, para considerar que, desde el Ejecutivo autonómico, “debemos facilitar a las familias que eligen libremente un colegio concertado la gratuidad de todas las enseñanzas no universitarias, al igual que se hace con los centros públicos”.

"Defendemos y apoyamos la educación concertada en todos los niveles: Infantil, Primaria, Secundaria y, también, Bachillerato. Es un elemento insustituible e imprescindible en nuestro sistema para garantizar una educación de calidad para todos financiada con fondos públicos", ha defendido el presidente Azcón, que no ha concretado cuál será la inversión el próximo curso para financiera esta concertación del Bachillerato, que comenzará el próximo curso en con dos unidades en Teruel, dos unidades en Zuera (Zaragoza) y cinco unidades en Huesca, que se irán ampliando en sucesivos cursos.

Debate sobre el estado de la comunidad en las Cortes de Aragón / Miguel Ángel Gracia

El apoyo a las nuevas universidades privadas: "No son chiringuitos"

En el ámbito de la formación universitaria, Jorge Azcón ha defendido las buenas relaciones con la Universidad de Zaragoza, el campus público de Aragón y, a la par, ha defendido su coexistencia y compatibilidad con otras universidades privadas interesadas en instalarse en la comunidad autónoma.

"La apuesta de este Gobierno de Aragón por la Universidad pública y de calidad es inequívoca. Una apuesta que es perfectamente compatible con la llegada de universidades privadas de calidad a nuestra comunidad, que amplíen la oferta y retengan y atraigan talento a Aragón. Miles de estudiantes aragoneses se forman cada año con mucho esfuerzo y dedicación en universidades privadas, que no son chiringuitos educativos, como las menospreció el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez", ha recalcado Azcón, que ha aprovechado su intervención para felicitar a la nueva rectora de la Universidad de Zaragoza, Rosa Bolea.