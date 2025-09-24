Labordeta ‘regresa’ al Congreso a través de un libro

La presidenta del Congreso de Diputados, Francina Armengol, ha recibido esta semana un ejemplar del libro José Antonio Labordeta, diputado del pueblo, escrito por el periodista Conrad Blásquiz Herrero y editado por Pregunta Ediciones. El autor, acompañado por David Francisco en representación de la editorial, y Francisco Pacheco, quien fue mano derecha de Labordeta en las dos legislaturas como parlamentario, entregó a la presidenta de la institución el libro en un acto que ha querido simbolizar el regreso de Labordeta a la que fue su casa durante ocho años, entre 2000 y 2008.

Además, el libro también se presentó en el Ateneo de Madrid y al acto asistieron numerosos aragoneses residentes en la capital de España. Cabe recordar que el pasado 5 de abril se cumplieron 25 años desde que Labordeta entró por primera vez en el Congreso de Diputados tras ser elegido parlamentario por Chunta Aragonesista. En la Cámara Baja permaneció dos legislaturas en las que desarrolló una intensísima actividad en el Grupo Mixto. Fue despedido con una larga ovación y los elogios de la mayoría de la Cámara, incluido el reconocimiento público desde la tribuna del entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

El libro José Antonio Labordeta, diputado del pueblo rinde homenaje a este aragonés ilustre que nació con la guerra civil. La dictadura franquista condicionó para siempre su compromiso y su lucha política. "Este libro describe la intensa trayectoria política desarrollada por un hombre polifacético de quien se ha escrito mucho de su actividad como cantautor a favor de la libertad y de la democracia, escritor, poeta y presentador de televisión, pero nada o casi nada de lo que realmente fue su motor vital desde que nació el 10 de marzo de 1935 hasta que falleció el 19 de septiembre de 2010: su figura política que condicionó su trayectoria vital", destaca el autor.

José Antonio Labordeta, diputado del pueblo rememora su conocido “a la mierda” tras una intervención de Aznar, la frase con la que abrió los informativos de las radios y televisiones de aquella época. Igualmente, el libro recoge otros momentos protagonizados por él en la Cámara Baja, como la polémica ley de partidos con la que Aznar ilegalizó a HB y que estuvo a punto de provocar la renuncia del diputado aragonesista, su rechazo al trasvase del Ebro, su exigencia de mayor autogobierno votando en contra de la reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón, su denuncia de la deficiente situación de la provincia de Teruel, su participación en la comisión de investigación de los atentados yihadistas del 11-M, el accidente del Yakolev y el no rotundo a la guerra de Irak con la lectura emotiva de un poema de su hermano Miguel.

El libro recoge también una carta emotiva, escrita por Paco Pacheco, que fue su alter ego en los ocho de años en el Congreso, dirigida a Labordeta en la que le explica cariñosamente la situación de Aragón desde que falleció en septiembre de 2010. José Luis Rodríguez Zapatero, Ana Pastor, Iñaki Anasagasti y Juana de Grandes (su viuda) contribuyen, junto a muchos otros, con su testimonio y anécdotas a dibujar en este libro la personalidad de un hombre muy querido por la sociedad aragonesa y española que, como recuerda su amigo Pepe Melero, “amaba la libertad, la igualdad y la fraternidad; era un aragonesista de izquierdas”, que defendía “Aragón por encima de muchas cosas”.

Conrad Blásquiz Herrero, licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Autónoma de Barcelona, nació en Barcelona el 15 de junio de 1964. Miembro del equipo fundacional de El Periódico de Aragón, se ha especializado en información política de Aragón desde el Gobierno del aragonesista Hipólito Gómez de las Roces hasta el Ejecutivo socialista de Marcelino Iglesias, momento en que pasó a ser asesor del gabinete de comunicación.