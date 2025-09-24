Octubre sabe a brasa: el Mes del Chuletón bate récord de participación y se cuela en las carnicerías
Del 1 al 31 de octubre, Aragón se convertirá en territorio DE chuletón y vino gracias al festival gastronómico impulsado por Bodegas San Valero
El rugir de las brasas y el aroma del vino 8.0.1 han marcado el arranque oficial de la tercera edición del Mes del Chuletón, que regresa con más fuerza que nunca. El festival gastronómico de referencia, promovido por Bodegas San Valero, se celebrará durante todo octubre en restaurantes y, como gran novedad, también en carnicerías de Zaragoza, Huesca y Teruel.
La cita se ha presentado esta mañana en el Asador La Junquera, con showcookings en directo, maridajes, cócteles y la participación de nuevos aliados.
“El Mes del Chuletón ya no es solo gastronomía: es un proyecto de territorio que une al productor con el consumidor a través de dos grandes emblemas aragoneses: el vino y la carne de calidad”, ha destacado Javier Domeque, responsable de marketing de Bodegas San Valero.
Una presentación con sabor, talento y espectáculo
El divulgador gastronómico Mariano Navascués ha conducido la jornada, que ha reunido a medios, chefs, colaboradores e instituciones. Entre ellas, ha intervenido Amparo Cuéllar, directora general de Promoción Agroalimentaria del Gobierno de Aragón, en representación del patrocinador oficial Aragón Alimentos. Sabor de verdad, que refuerza el valor del producto local.
Colaboradores
- Gussto y La Finca, distribuidor cárnico líder en Aragón.
- La Zarola, espacio gastronómico de referencia en Zaragoza, representada por su directora de marketing, María Carrera, que anunció cursos de cocina especiales en octubre centrados en el chuletón.
- Vinica, ginebra de garnacha aragonesa, representada por Alberto Arellano, quien preparó un cóctel exclusivo diseñado para el evento.
- Carnicería Hermanos Pueyo, nuevo colaborador estrella en el canal cárnico.
El chef Eneko Fernández (ganador de MasterChef y chef ejecutivo del Grupo Verbena) ha sorprendido como embajador de esta edición con una creación de autor: un taco de txuletón con maíz azul, salsa tatemada, pico de gallo y polvo de grasa de chuletón.
El talento local ha estado representado por cinco cocineros aragoneses que han defendido la carne a la brasa en su versión más auténtica:
- Javier Navarro, jefe de cocina del Asador La Junquera, con un chuletón de buey a la brasa, en su punto óptimo de maduración.
- Alejandro Malo, del Asador Bako de Cariñena, con su Txuleta Simmental a la brasa de gran infiltración y ternura.
- Daniel Martín, del Restaurante D23, con una chuleta de vaca gallega a la brasa, equilibrada y jugosa.
- José Antonio Roy y Óscar Olivera, del Restaurante Birolla, con una TxuletaAngus selección especial La Finca a la parrilla, cuidada en presentación y sabor.
Carnicerías participantes y promociones exclusivas
La gran sorpresa de este año es la entrada de las carnicerías, que ofrecerán packs exclusivos de chuletón y vino 8.0.1. edición limitada, disponibles en tienda física y online.
Además, el festival se vivirá también en supermercados, hipermercados y tiendas gourmet de Aragón, donde habrá promociones especiales y sorteos de cenas en restaurantes participantes, llevando así la experiencia a nuevos puntos de contacto con el consumidor.
Bodegas San Valero: tradición, innovación y liderazgo
Con más de 80 años de historia y líder en la D.O. Cariñena desde 1944, Bodegas San Valero combina tradición e innovación enológica, exporta a más de 40 países y acumula reconocimientos nacionales e internacionales que avalan su excelencia.
En octubre, Aragón huele a brasa y sabe a vino. El Mes del Chuletón vuelve para celebrar lo mejor de nuestra tierra: tradición, producto local y experiencias gastronómicas para disfrutar en comunidad.
