El PSOE critica "la autocomplacencia y el marketing marchito" del discurso de Azcón

La izquierda aragonesa ha salido descontenta del discurso del presidente autonómico, Jorge Azcón, en la jornada de apertura del debate sobre el estado de la comunidad. El PSOE ve "autocomplacencia y marketing marchito" en las palabras del jefe del Ejecutivo autonómico, que no ha convencido tampoco al resto de partidos de la oposición, que ven al PP "sin proyecto global" y ya aventuran que la DGA no tendrá cuentas autonómicas en 2026.

El portavoz del PSOE, Fernando Sabés, ha considerado que Azcón "no hace valoración de su gestión porque no puede" y ha lamentado "el discurso de confrontación con el Gobierno central". "Ha nombrado más a Sánchez que la violencia de género o los jóvenes", ha señalado Sabés, que ve a Azcón "sin pensar en los intereses de todos los aragoneses". "¿Qué ha hecho con los 2.000 millones más de presupuesto que tiene respecto al que tenía Javier Lambán", se ha preguntado el portavoz socialista.

El líder del PSOE en las Cortes de Aragón sigue viendo al presidente autonómico "más pendiente de Madrid" que del territorio y ha destacado que las decenas de anuncios son "hipótesis de lo que va a plantear". Sabés ha afirmado que Azcón ha utilizado "las mismas frases y los mismos compromisos que el año pasado". "Es marketing marchito", ha completado Sabés, que ha dejado la puerta cerrada a un hipotético apoyo a los presupuestos del PP por parte del PSOE: "Cuando uno quiere tener una negociación, tiene que llamar. No ha llamado y ha lanzado un alegato contra el PSOE, con falsedades continuas".

Soro (CHA): "No tiene proyecto global ni prioridades"

El portavoz de Chunta Aragonesista, José Luis Soro, ha destacado que Azcón "no tiene prioridades" ni "un proyecto global, solo una suma de acciones inconexas". Para el aragonesista, el presidente aragonés ha presentado un discurso "sin corazón ni empatía por la gente" y se ha visto a un líder de la DGA que "niega la realidad". "Habla de presupuestos como si fuera a haber", ha dicho Soro, que ve en el jefe del Ejecutivo autonómico "al pianista del Titanic, que toca la melodía de las cuentas mientras se dirige al iceberg de Vox que no los aprobará".

Para Soro, Azcón "se escuda en un montón de inversiones" y utiliza como medida protectora "el choque con Sánchez", para no asumir que lidera "el Gobierno de Aragón más inestable y débil de la historia". El aragonesista ha afirmado este Ejecutivo autonómico tiene "fecha de caducidad".

Guitarte (Teruel Existe): "Es el cuento de la lechera"

"El cuento de la lechera". Así ha resumido Tomás Guitarte, portavoz de Teruel Existe, la intervención de Azcón en la primera jornada del debate sobre el estado de la comunidad. "No es capaz de concretar cuánto se ha invertido de verdad y hace política de marketing, sin datos reales", ha censurado Guitarte, que ha instado al Gobierno de Azcón a "presentar el modelo de comunidad que quiere".

Por otro lado, el líder de Teruel Existe ha señalado que "cada vez que Azcón habla de Aragón, solo se refiere a Zaragoza" y ha asegurado que fuera de la capital aragonesa "se siente el olvido" de la DGA". "Mucha macroeconomía, pero poco de la vida diaria", ha concretado Guitarte, que abre la puerta a negociar los presupuestos con el PP si "se cumplen los compromisos adquiridos y se habla desde el primer momento" con su formación.

Corrales (Podemos): "Está fuera de la realidad"

En Podemos, Andoni Corrales ha visto a Azcón "fuera de la realidad" y ha lamentado que el presidente autonómico "no pone sobre la mesa los problemas reales". "Vende datos y humo", ha resumido Corrales, que considera que el jefe de la DGA no ha ofrecido "nada nuevo" al Parlamento este miércoles. "Tiene una fijación por otras comunidades y por el Gobierno central", ha concretado el podemista, que ha criticado la percepción de la situación hecha por el líder popular, ya que "todo lo bueno es suyo, pero lo malo en Aragón siempre es de otros".

Sanz (Izquierda Unida): "Parece el CEO de una tecnológica y no un presidente"

Álvaro Sanz, de Izquierda Unida, ha sentido que Azcón ha tenido "mucha sobreactuación, rozando casi lo cómico en ocasiones" y que ha resumido su intervención en "confrontar con otras administraciones". "Un contenido escaso, con pocas novedades y que tienen que ver con una hoja de ruta reaccionaria", ha considerado el líder de la IU en la comunidad. Sanz ha afirmado que Azcón "parece más el CEO de una tecnológica que el presidente de Aragón" y ha lamentado que el jefe de la DGA no abordase cuestiones como "la igualdad, la diversidad o la siniestralidad laboral, que han estado ausentes en su discurso". Por último, Sanz ha lamentado que "muchos aragoneses no se sentirán reflejados en las palabras de su presidente".