QUERQUS optimiza costes en logística de envases con la reutilización de palets y embalajes de madera usados

El concepto de envases y palets reutilizables ha dejado de ser una tendencia para convertirse en una necesidad estratégica en las industrias que buscan competitividad. Frente al modelo lineal de “usar y desechar”, QUERQUS apuesta por un enfoque circular en el que cada palet tiene más de una vida útil.

Envases y palets reutilizables: el motor de la economía circular

El proceso arranca con la recogida de palets usados en los centros logísticos y plataformas de retail. En los centros de tratamiento de residuos no peligrosos de QUERQUS y en las instalaciones de reacondicionamiento, se clasifican según su estado. Aquellos que pueden convertirse en palets reacondicionados pasan por un meticuloso proceso de inspección: se revisa cada tabla, cada taco, cada clavo. Las piezas dañadas se sustituyen o reparan con madera recuperada de otros palets, dando lugar a palets que pueden volver a utilizarse en el circuito logístico.

Pero la economía circular no se detiene ahí. El material que no puede reincorporarse se somete a un proceso de valorización: se transforma en biomasa, astillas o viruta para otros usos industriales, evitando que se convierta en residuo.

Además, con QUERQUS se maximiza la eficiencia logística con la capilaridad de su propia flota de transporte, devolviendo estos palets reacondicionados a la cadena de suministro y cerrando así un ciclo recurrente en el que nada se desperdicia.

Este modelo no solo reduce costes de forma inmediata para las empresas, también asegura el cumplimiento de normativas como la RAP de envases y las obligaciones derivadas de los sistemas SCRAP, reforzando la sostenibilidad y la trazabilidad en toda la logística.

¿Un palet es un envase o un embalaje? Los palets, según la normativa vigente son envases terciarios o de transporte y por ello les afecta la RAP de envases y sus residuos que entró en vigor el 1 de enero de 2025

Embalajes industriales de madera a medida: soluciones adaptadas a cada sector

Cada industria tiene necesidades distintas, y en muchas ocasiones un palet estándar tipo europalet o palet americano no es suficiente. Por eso QUERQUS ha desarrollado una línea especializada en embalajes industriales de madera a medida, pensados para proteger mercancías de alto valor, cargas sensibles o exportaciones internacionales.

En su carpintería industrial se fabrican cajones, jaulas y estructuras personalizadas que combinan madera nueva con madera recuperada. Además, todos los embalajes pueden cumplir con el tratamiento fitosanitario NIMF 15, un requisito imprescindible para que los envíos superen las barreras sanitarias a la exportación. QUERQUS cuenta con tres cámaras de tratamiento NIMF15 en Aragón y Cataluña y es fabricante de europalets con homologación EPAL.

El resultado son embalajes que aportan tres grandes ventajas a la industria:

Seguridad y resistencia , minimizando riesgos durante el transporte.

, minimizando riesgos durante el transporte. Optimización de costes , al ajustarse al producto y evitar sobrecostes por embalajes inadecuados.

, al ajustarse al producto y evitar sobrecostes por embalajes inadecuados. Imagen de sostenibilidad, al apostar por envases responsables que responden a las exigencias del mercado y de los consumidores.

Querqus se posiciona como un socio estratégico para sectores como:

¿Cuándo se considera que un palet es reutilizable? Legalmente un palet se considera reutilizable únicamente cuando está marcado como reutilizable, se cobra un depósito, y está trazado en un SDDR (Sistema de Depósito, Devolución y Retorno). Actualmente en España sólo existen dos SDDR para palets en los SCRAP Implica y Envalora.

Reacondicionamiento y distribución de palets: soluciones integrales para las industrias y el retail

El núcleo de QUERQUS es el reacondicionamiento y distribución de palets, un servicio que mueve millones de unidades cada año y que se ha convertido en la alternativa más sostenible y rentable frente a la compra de palets nuevos.

En este ámbito, QUERQUS no se limita a reparar. También ofrece compra-venta de palets reciclados y nuevos, incluyendo los europalets EPAL homologados. Esto le permite adaptarse a las necesidades de cada cliente, ofreciendo flexibilidad y seguridad en el suministro.

El valor añadido está en el modelo integral. QUERQUS es gestor autorizado de residuos de madera no peligrosos, lo que asegura que la trazabilidad y la valorización de los materiales se lleve a cabo bajo los más altos estándares. A esto se suma su red nacional de centros en Zaragoza, Valls, Burgos, Briviesca, Sabiñánigo y Madrid, junto con una flota de transporte propia que garantiza agilidad en la entrega y la recogida.

Para las industrias, este servicio significa mucho más que tener un palet listo a tiempo. Implica contar con un aliado que asegura cumplimiento legal, reducción de costes, optimización logística y sostenibilidad real.

El proceso de transformación: innovación y circularidad al servicio de la logística

El sector del palet y del embalaje de madera es tradicional, pero QUERQUS lo está transformando con una fuerte apuesta por la innovación. Actualmente, la empresa desarrolla un ambicioso proyecto de industrialización 4.0 que incorpora robótica, visión artificial e inteligencia artificial en sus plantas de clasificación y reparación.

Este proceso de digitalización tiene cuatro grandes objetivos:

Automatizar la clasificación y el reacondicionamiento, reduciendo tiempos y aumentando la precisión. Aumentar la capacidad productiva en un 25% para 2026, respondiendo a la creciente demanda. Mejorar la trazabilidad y transparencia, aportando confianza a los clientes sobre cada fase del proceso. Impulsar la circularidad, optimizando recursos y minimizando desperdicios en cada etapa.

La transformación de QUERQUS no solo asegura un presente más eficiente, sino que garantiza un futuro donde la gestión de envases y embalajes de madera sostenibles será clave para competir en un mercado global.

QUERQUS, soluciones circulares para tu logística

En un escenario donde la sostenibilidad y la exigente normativa marcan la agenda empresarial, QUERQUS ofrece a su cadena de valor lo que necesitan desde la fabricación, pasando por la gestión de residuos hasta el reacondicionamiento o reciclaje de palets y embalajes de plástico y madera.

En QUERQUS estudian tus flujos de palets para proporcionar las mejores alternativas económicas y funcionales.

