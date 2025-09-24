Un recuerdo interesado y una respuesta inesperada: el PSOE no aplaude el reconocimiento póstumo de la DGA a Lambán

El silencio casi podía cortarse. El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, decidió iniciar su discurso en la primera sesión del debate del estado de la comunidad con un reconocimiento al expresidente socialista del Gobierno de Aragón, fallecido hace poco más de un mes, Javier Lambán. El popular anunció que el socialista será condecorado, a título póstumo, con el Premio Gabriel Cisneros a los valores constitucionales, ensalzando su figura como defensor de la Constitución Española y como voz crítica "para denunciar la deriva involucionista en la que el Gobierno central de su propio partido ha llevado a nuestro sistema constitucional", ha dicho Azcón.

El primer anuncio del presidente aragonés dejó helada a la bancada socialista. Hubo tímidos amagos de aplausos que no prosperaron. Miradas clavadas en las pantallas de los teléfonos móviles y una sensación de estupefacción. Los socialistas reaccionaron con una respuesta inesperada a un recuerdo interesado.

El presidente Azcón volvía a sacar a la palestra al presidente Lambán para poner al socialismo aragonés en el espejo frente a Sánchez. Pasando por alto sus intensas disputas políticas cuando el líder ejeano ejercía su cargo y él era el líder de la oposición, y ensalzando un legado político que hace poco tiempo negaba, con críticas por las discrepancias de Lambán entre su discurso y sus votaciones desde el Parlamento aragonés respecto a las políticas de Sánchez.

El portavoz del PSOE en las Cortes de Aragón, Fernando Sabés, durante el debate. / MIGUEL ANGEL GRACIA

En esos segundos de indefinición, el silencio se podía cortar. Resultó extraño que los diputados socialistas autonómicos no agradecieran con un aplauso el gesto del presidente aragonés, que quiere poner a Lambán al lado de los grandes constitucionalistas españoles. Fue sonoro el aplauso de la bancada popular, al que se sumaron las palmadas del diputado del PAR. Pero los socialistas, diez días después de pedir que Lambán tenga una calle en Zaragoza, se quedaron petrificados con el anuncio de este reconocimiento y declinaron aplaudir. Tampoco su portavoz, Fernando Sabés, hizo mención alguna en su atención posterior a los medios. Y ya por la tarde llegó un mensaje del PSOE aragonés en el que se denunciaba el "uso partidista" de la figura y el legado de Lambán por parte del Partido Popular.

Este fue uno de los momentos distintivos de una primera jornada del debate de política general que se pareció bastante al primero que protagonizó el presidente Azcón hace un año. Dos horas y cuarenta minutos de duración, una bancada del público colmada de autoridades, desde la Justicia de Aragón, Concepción Gimeno, a la expresidenta de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, pasando por el Delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, senadores y diputados aragoneses, o el expresidente de las Cortes y exlíder del PAR, José Ángel Biel. También hubo un discurso colmado de anuncios y carente de las habituales referencias en forma de cita a los ilustres aragoneses.

Los diputados socialistas sí que hablaron sin hablar con sus solapas decoradas con chapas propalestinas en plena campaña de Pedro Sánchez para reclamar a Israel que ponga fin al genocidio en Gaza. Y en Podemos esgrimieron su bicefalia, con el diputado autonómico Andoni Corrales por un lado, y la representación orgánica, por otro, en el palco de autoridades. Los debates del estado de la comunidad siempre suelen ser la excusa para vivir momentos de reencuentro. Pero el gesto de Azcón en lugar de acercar al PSOE, lo alejó un poco más.