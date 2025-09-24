Scanfisk: calidad, sostenibilidad e innovación para los profesionales del mar

Con más de 30 años de trayectoria, Scanfisk se ha consolidado como un referente europeo en el sector de los productos del mar, ofreciendo sostenibilidad, innovación y confianza, valores que hoy en día le permiten estar presente tanto en el canal profesional (mayoristas, cadenas de distribución y centrales de supermercados) como en los hogares de los consumidores.

Una historia que nace en Aragón

Scanfisk nació de la visión del empresario Ángel García Lahoz que creyó en la posibilidad de llevar lo mejor del mar a profesionales de la alimentación desde el corazón de Aragón. Tres décadas después, Scanfisk se ha convertido en un operador de referencia en Europa, con presencia en los principales caladeros internacionales y una estructura empresarial que mantiene a Zaragoza como corazón de sus operaciones.

En Mercazaragoza, uno de los principales corredores logísticos de España, se encuentran la sede central y la planta de producción de Scanfisk.

Allí, un equipo de más de 80 profesionales trabaja cada día con un objetivo claro: garantizar que el pescado conserve frescura, sabor y seguridad alimentaria desde el origen hasta el cliente final.

La planta de Scanfisk en Mercazaragoza procesa 100 toneladas mensuales de pescado / Scanfisk

Estructura nacional e internacional con raíces locales

El crecimiento de Scanfisk ha estado acompañado de una estrategia de expansión sólida:

Oficinas en Vigo , puerto pesquero más relevante de Europa.

, puerto pesquero más relevante de Europa. Participación en las lonjas de Coruña y Celeiro con puestos y salas de elaboración propias.

con puestos y salas de elaboración propias. Delegaciones en Mercabarna y Mercazaragoza que potencian la actividad comercial.

que potencian la actividad comercial. Operación en Azores bajo la marca Azorfisk, con sala de procesado, almacén y oficinas.

Desde esta red, Scanfisk impulsa el consumo de productos de origen nacional, fomentando el valor del pescado español en el mercado. Al mismo tiempo, importa pescado de caladeros de referencia mundial –como Canadá, Noruega, Perú, Namibia, Estados Unidos o Sudáfrica– y exporta a mercados tan exigentes como Portugal, Italia, Alemania, Japón o China.

Este entramado facilita el acceso rápido y eficiente a pescado fresco y congelado, garantizando calidad y servicio en España y otros mercados europeos.

Scanfisk participa en proyectos europeos como Ultrafish. / Scanfisk

Innovación y producción en Zaragoza

La planta de Scanfisk en Mercazaragoza procesa 100 toneladas mensuales de pescado, lo que permite satisfacer la creciente demanda con eficiencia y sin renunciar a los más altos estándares de calidad. Todo ello combinando tecnología de última generación con el conocimiento experto de un equipo humano especializado.

Pero la innovación no se limita a la producción. Scanfisk participa en proyectos europeos como Ultrafish, junto a la Universidad de Zaragoza, que investiga el uso de ultrasonidos para alargar la vida útil del pescado, eliminar el uso de aditivos, optimizar agua y energía, y minimizar residuos. Una apuesta pionera que refuerza la visión de un modelo productivo más responsable y alineado con las demandas actuales de sostenibilidad y seguridad alimentaria.

Compromiso real con la sostenibilidad

Para Scanfisk, la sostenibilidad no es una etiqueta, es un eje estratégico que materializa:

Colaborando con proveedores certificados .

. Garantizando la trazabilidad de cada lote.

de cada lote. Operando bajo criterios de pesca responsable .

. Renovando el Sello de Responsabilidad Social de Aragón.

Este compromiso ofrece a los clientes la seguridad de trabajar con un socio que respeta los ecosistemas marinos y las comunidades locales.

La diversidad de productos es otra de las fortalezas de Scanfisk, que trabaja desde producto fresco a congelados y procesados, incluso productos vivos. / Scanfisk

Principales productos del mar de Scanfisk

La diversidad de productos es otra de las fortalezas de Scanfisk. Su catálogo está diseñado para adaptarse a las necesidades de mayoristas, cadenas de distribución y centrales de supermercados, incluyendo principalmente:

Pescado fresco: merluza, bonito, bacalao, salmón, pescadilla y corvina.

Pescado congelado: bogavante, calamar, atún y merluza.

bogavante, calamar, atún y merluza. Productos elaborados (procesados y descongelados): gallineta, trucha y bacalao.

gallineta, trucha y bacalao. Productos vivos: con el bogavante procedente de Estados Unidos y Canadá como emblema.

Esta diversidad convierte a Scanfisk en un socio de confianza para quienes buscan pescado sostenible, marisco de calidad y productos del mar adaptados a las nuevas tendencias de consumo.

La calidad de Scanfisk está respaldada por auditorías y certificaciones internacionales. / Scanfisk

Garantía de calidad y confianza

La calidad en Scanfisk está respaldada por auditorías y certificaciones internacionales como IFS (International Featured Standards), MSC (Marine Stewardship Council), ASC (Aquaculture Stewardship Council) y Global GAP, que garantizan el cumplimiento de las normas más estrictas de seguridad alimentaria.

Además, el trato cercano y personalizado sigue siendo una de las señas de identidad de Scanfisk. Pese a su crecimiento internacional, la compañía mantiene intacto su compromiso con escuchar al cliente, anticiparse a sus necesidades y ofrecer soluciones a medida.

Compromiso con Aragón y apoyo al deporte

El arraigo en Aragón forma parte de la identidad de Scanfisk. Su papel en la lonja de Mercazaragoza, su contribución al empleo y su colaboración con instituciones locales refuerzan este vínculo.

Además, la compañía impulsa su implicación social a través de patrocinios como el del Real Zaragoza, uniendo deporte, territorio y productos del mar.

Mirando hacia el futuro

Tras más de tres décadas de trayectoria, Scanfisk afronta el futuro con la misma energía que en sus inicios.

Sus objetivos estratégicos pasan por:

Innovar en formatos. Reforzar su apuesta por la sostenibilidad. Ampliar su presencia en los mercados internacionales sin perder su esencia aragonesa.

Scanfisk. El mar en el que confían los profesionales.