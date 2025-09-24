Estos son los 11 anuncios más destacados del discurso de Azcón en el debate del estado de la comunidad

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha puesto el foco en los servicios públicos y las nuevas infraestructuras para marcar el paso en su segundo debate del estado de la comunidad. Estos son los principales anuncios efectuados por el presidente autonómico del PP:

Javier Lambán recibirá a título póstumo el Premio Gabriel Cisneros.

El presidente de Aragón ha anunciado, al inicio de su discurso, que el expresidente socialista de Aragón, Javier Lambán, recibirá a título póstumo el Premio Gabriel Cisneros a los valores democráticos. Azcón ha destacado su posicionamiento en defensa de la Constitución Española frente a la "involución", ha denunciado, del Gobierno de Pedro Sánchez.

Los alumnos aragoneses de Primaria y Secundaria aprenderán sobre robótica, tecnología y programación.

El Gobierno de Aragón sigue fijando el desarrollo tecnológico como uno de los retos presentes y futuros para el devenir de la comunidad autónoma. El presidente Azcón amplía el horizonte de la formación tecnológica hasta las edades tempranas con un nuevo plan que se implantará en colegios e institutos.

El Gobierno de Aragón promoverá viviendas de alquiler con opción de compra antes de final de año a través del Plan +3000.

El Departamento de Vivienda seguirá desarrollando el Plan Aragón más Vivienda y todos sus programas derivados. Además del Plan +3000 que se promoverá antes de final de año, Azcón ha anunciado también nuevas viviendas de alquiler asequible con el horizonte de llegar a las 4.000.

El Gobierno de Aragón construirá un nuevo Hospital Royo Villanova.

El gran anuncio de la primera jornada del debate del estado de la comunidad pasa por un nuevo hospital público que dé respuesta a las necesidades de los pacientes del actual Royo Villanova. Finalmente, el Gobierno de Aragón apuesta por un nuevo centro, valorado inicialmente en unos 200 millones. La financiación para redactar el proyecto aparecerá ya en los presupuestos de 2026.

El barrio de Arcosur de Zaragoza tendrá un nuevo centro de salud.

Una de las demandas del distrito sur de Zaragoza se verá resuelta con la creación de un nuevo centro de salud, en este caso, en Arcosur, un barrio que está viviendo una segunda vida de expansión tras al parón postcrisis inmobiliaria. Además, Azcón ha anunciado mejoras y avances en los hospitales de Alcañiz y Teruel o el centro de salud Ramón y Cajal de Huesca.

El Gobierno de Aragón implantará progresivamente la gratuidad en la etapa de Educación Infantil de los 0-3 años y destinará 32 millones en inversiones de obras en centros.

"En el curso 2026/2027 comenzaremos con la gratuidad en el curso 2-3 para aquellas familias que tengan la necesidad de conciliación familiar y profesional", ha anunciado Azcón, que ha declarado también inversiones notables en los institutos de Épila, Alcañiz, Alagón o Teruel, así como la extensión de las cocinas 'in situ'.

Educación iniciará en el curso 2026-2027 el proceso de concertación del Bachillerato.

El líder del PP ha asegurado que, en el próximo curso, seguirá cumpliendo el programa electoral que le llevó al Pignatelli y dará forma al proceso de concertación del Bachillerato, que comenzará por una decena de cursos en todo Aragón, con dos unidades en Teruel, dos unidades en Zuera (Zaragoza) y cinco unidades en Huesca

El nuevo concierto de la discapacidad se adjudicará este invierno con 197 millones de financiación y 130 plazas más.

"Este acuerdo no es únicamente un compromiso político, es la garantía para el funcionamiento de centros residenciales, viviendas tuteladas y recursos especializados", ha indicado le presidente aragonés. Está previsto que este acuerdo "se adjudique antes de finalizar el año, tenga una duración de tres ejercicios y comprenda una inversión de 197,2 millones de euros". Este acuerdo "histórico" conlleva un incremento del 25% de la dotación del anterior concierto, y con él se van a financiar 2.992 plazas destinadas a atender a aragoneses con discapacidad, mayores dependientes con alteraciones graves de conducta y/o en riesgo de exclusión.

El Gobierno de Aragón invertirá 21 millones de euros en modernización de regadíos en 2026.

La inversión prevista para 2026 si se aprueban los presupuestos, se suma al esfuerzo realizado por el Ejecutivo aragonés durante los últimos dos años. Este 2025, un total de 28 comunidades de regantes han resultado beneficiarias de subvenciones por importe de 20 millones de euros, lo que ha permitido movilizar una inversión global de casi 54 millones de euros.

Dos propuestas culturales darán a conocer el retablo mayor del Monasterio de Sijena.

Dos propuestas culturales darán a conocer al público el retablo mayor del Monasterio de Sijena. Se trata de una obra renacentista extraordinaria, del siglo XVI, de grandes dimensiones y dedicada a la Virgen, que se desmontó a mediados del siglo XVIII. A finales del XIX sus tablas comenzaron a salir del monasterio y todas las piezas que no perecieron en la Guerra Civil se encuentran localizadas en distintos museos e instituciones del mundo.

El Gobierno de Aragón vuelve a proponer la bonificación del 99% en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones para el Grupo II tras posponerlo este 2025.

Azcón ha vuelto a repetir la misma propuesta de rebaja fiscal que lanzó hace un año, también en el debate del estado de la comunidad autónoma. Según destaca, el objetivo es "fomentar el ahorro de las familias aragonesas, garantizar la continuidad del patrimonio familiar y evitar perjuicios económicos en situaciones tan delicadas como la pérdida de un ser querido o la transmisión de bienes entre generaciones". La bonificación se aplicará a descendientes y adoptados de 21 años o más, ascendientes y adoptantes, y cónyuges. Todos ellos verán reducida prácticamente a cero la carga fiscal derivada de una herencia o donación. Pero solo lo harán si el Gobierno del PP consigue los apoyos para sacar adelante el presupuesto de 2026.