Sumar no sancionará a Jorge Pueyo pese a romper por segunda vez la disciplina de voto
El diputado aragonesista votó no al inicio de la tramitación de la ley pactada por PSOE y Junts para el traspaso de competencias migratorias a Cataluña
Sumar no sancionará al diputado aragonesista Jorge Pueyo, ni tampoco a Alberto Ibáñez (Compromís), por romper la disciplina de voto este pasado martes, cuando ambos rechazaron la toma en consideración de la proposición de ley pactada por el PSOE y Junts para la delegación de competencias migratorias a Cataluña.
Fuentes de Sumar han alegado a la agencia Efe que su voto "no fue determinante para tumbar la iniciativa". Pueyo ha declinado hacer declaraciones al respecto a este diario, aunque ambos votaron en contra de la admisión a trámite de esta iniciativa en el pleno del Congreso al considerar que el texto tenía un fondo "racista".
De esta forma, se desmarcaron de la postura mayoritaria del grupo parlamentario Sumar, socio del PSOE en el Gobierno de coalición, que votó a favor. El rechazo de los dos diputados de Sumar no fue determinante para inclinar la balanza, ya que la proposición de ley estaba abocada al fracaso ante la negativa anunciada del PP, Vox, UPN y Podemos.
Sumar tampoco sancionó a Pueyo por desmarcarse el pasado 22 de julio al votar en contra del real decreto ley de refuerzo del sistema eléctrico tras el apagón, ya que en este caso su rechazo tampoco fue decisivo. En ese entonces, el diputado de CHA en Sumar Aragón justificó su negativa a las afecciones que ese decreto tendría para Aragón.
El grupo Sumar, presidido por Yolanda Díaz y compuesto por 26 diputados de partidos como Compromís, CHA, los comunes e IU, ofrece libertad de voto a los parlamentarios en aquellos casos en que su postura no tenga consecuencias en el resultado final.
