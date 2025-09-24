La Universidad de Zaragoza ofrece "respaldo jurídico" al exrector Mayoral, investigado por presunta prevaricación administrativa

El equipo directivo de la Universidad de Zaragoza, liderado desde este año por la nueva rectora Rosa Bolea, respaldará al exrector José Antonio Mayoral y a los otros tres denunciados por un caso de presunta prevariación administrativa. Así lo ha dado a conocer este miércoles Bolea al consejo de gobierno de la institución, a raíz de la admisión a trámite de una querella del antiguo director del Servicio Jurídico del campus, Francisco Palomar, contra Mayoral, el exgerente, Alberto Gil, y dos catedráticos que ejercían de secretarios generales, María Ángeles Rueda y Juan García Blasco.

Palomar denunció varias actuaciones que considera que podrían constituir delitos de malversación, tráfico de influencias y pertenencia a grupo criminal. Sin embargo, el nuevo equipo directivo de la Universidad de Zaragoza, basándose en la información disponible en los servicios de la institución (aseguran no haber tenido acceso a la querella), han reivindicado varias cuestiones.

Entre ellas, destacan que las decisiones cuestionadas no fueron "arbitrarias" ni un "capricho de sus autores", sino "razonadas". Recalcan que no se ha declarado que fueran "ilegales", pese al tiempo transcurrido, y que siempre fueron tomadas por "el órdano competente". Además, indican que se tramitaron los "correspondientes expedientes previos" y que, por tanto, gozan de la "presunción legal de validez de todo acto de la administración", subrayando que no se pueden anular por las declaraciones "unilaterales" de un particular (Palomar) "que ni tan siquiera han sido objeto de comprobación judicial".

Así las cosas, Bolea ha querido mostrar su "máximo respeto" hacia la labor de los tribunales, pero matizando que ese mismo respeto también se lo "debe" a los querellados. "Mi reconocimiento obedece al convencimiento de que las actuaciones de los querellados no fueron actos individuales o unilaterales, sino que contaron con el apoyo de un expediente y del trabajo previo de los profesionales de la administración universitaria", reincide la rectora, que explica que la univeridad no se va a personar en las diligencias penales y que ofrecerá a Mayoral y su equipo "respaldo jurídico y apoyo profesional".