CCOO alcanza un principio de acuerdo con Covisian en el ere planteado en Calatayud y reduce el número de afectados

Tras una intensa jornada de negociaciones entre la representación de la plantilla y la dirección de Covisian, CCOO ha alcanzado un principio de acuerdo en el expediente de regulación de empleo (ERE) planteado por la compañía. El preacuerdo reduce a 62 el número de personas afectadas, prioriza la voluntariedad en las salidas y contempla unas condiciones económicas consideradas suficientes.

La representación de los trabajadores ha señalado que “queda mucho trabajo todavía por delante, en cuanto a redacción y ajuste de los términos del acuerdo, así como su posterior aplicación y seguimiento", han señalado. Toda la información será trasladad a la plantilla en una asamblea del próximo sábado 27 de septiembre.

En los próximos días, según ha explicado CCOO, se abrirá el período de adhesiones voluntarias al ere que, en caso de alcanzar la cifra mínima pactada, evitarán salidas forzosas. En este punto, la representación de la plantilla ha mostrado su total unanimidad. En el día de hoy está prevista una nueva reunión para cerrar la redacción del documento de adhesión y definir todos los aspectos relacionados con este proceso. El preacuerdo cifra en 62 las posibles salidas, 31 menos que las que planteaba la empresa.

El calendario del proceso

El próximo lunes 29 de septiembre se celebrará una reunión para abordar únicamente el traslado del centro de trabajo, en cumplimiento de la obligación de la empresa de informar y acordar con la representación sindical los términos, condiciones y medios del mismo.

Tras esta reunión, el miércoles 1 de octubre será el último día para el periodo de consultas del ere y se prevé cerrar el acuerdo definitivo, “que ha podido reconducirse gracias al esfuerzo de la representación sindical y, en particular, a la labor de las delegadas y delegados de CCOO en Covisian”, afirman desde el sindicato.

CCOO ha insistido en que continuará vigilando para que la empresa cumpla estrictamente todos los términos del ere y los compromisos adquiridos. “Confiamos en que este paso atrás, dentro de la actividad de la empresa en Calatayud, sirva para coger impulso y volver a hacer del centro de trabajo en esta localidad un referente nacional para Covisian y para todo el sector de Contact Center.

El grupo italiano Covisian, dedicado a servicios de telemárketing (contact center) y presente en Calatayud desde hace más de una década