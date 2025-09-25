CHA le pide a Azcón tomar la "salida de emergencia" del adelanto electoral

El debate del estado de la comunidad en Aragón ha dejado un diálogo con buen tono y dardos dirigidos al Congreso de los diputados en el turno de Chunta Aragonesista. El portavoz de CHA en las Cortes, José Luis Soro, le ha pedido sin éxito al presidente de Aragón, Jorge Azcón, que aclare si los dueños del Real Zaragoza han pagado ya los 10 millones que les corresponden para financiar las obras de la nueva Romareda y que sea claro y defina como "genocidio" la matanza de Israel en Gaza. El presidente aragonés no ha respondido a lo primero y ha declarado que solo el Tribunal Penal Internacional puede calificar como "genocidio" los hechos perpretados por Israel, aunque ha señalado, posicionándose en un punto medio, que "nunca he dicho que no sea genocidio y nunca lo voy a decir".

Pese a que el portavoz de Chunta ha recalcado que comparten posiciones en cuanto al debate de la quita de la deuda y de la financiación autonómica, la distancia ideológica y política entre ambos líderes ha quedado demostrada una vez más.

El presidente de Aragón se ha llegado a preguntar "para qué sirve Chunta Aragonesista", y ha criticado su "sumisión al PSOE" en los últimos años. Además, con referencias constantes al diputado nacional Jorge Pueyo, presente en el palco de invitados, ha acusado a los aragonesistas de querer "conservar un sillón en Madrid".

El portavoz aragonesista le ha recordado a Azcón "todas las veces que Pueyo ha votado en contra del PSOE y, lo que es más difícil, rompiendo la disciplina de voto en Sumar", como en el ámbito de la quita de la deuda, la concesión de las políticas de inmigración a Cataluña, o las políticas de Defensa.

Soro ha señalado que CHA y el PP están de acuerdo en las reclamaciones de un sistema de financiación autonómica "justa" para Aragón, pero le ha pedido al presidente aragonés que acepte la quita de la deuda de inicio, aunque luego haga alegaciones.

Así, entre los "laberintos" que ha dibujado el político de CHA, ha asegurado que la situación en Aragón "solo irá a peor" y por eso le ha pedido que tome la "salida de emergencia del adelanto electoral". "Sin presupuestos, su única opción es anunciar elecciones y huir por la salida de emergencia", ha recalcado Soro, que le ha reprochado haber metido a la ultraderecha en su Gobierno, y ha sacado pecho por el indulto a dos de 'Los 6 de Zaragoza'. "Ha sido una bocanada de aire fresco en un contexto de deterioro democrático", ha defendido Soro.