La contracrónica del debate del estado de la comunidad: mi vecino Juan viaja con Buzz Lightyear

La segunda jornada del debate sobre el estado de la comunidad se marca en rojo en los calendarios. Obligatoria, inevitable, inolvidable. Las dos primeras razones, para que la oposición le enseñe al Gobierno de Aragón lo que está mal. La tercera, por el tedio sufrido por parlamentarios, personal, medios de comunicación y los pocos invitados que aguantan todo el día. El humor y la complicidad, al menos, deshielan el enfrentamiento.

El presidente autonómico Jorge Azcón movía en su respuesta al cuello y al frente. En el lateral, Fernando Sabés, portavoz del PSOE, que remontó en la réplica ante la dura primera respuesta del líder de la DGA. En el frente, Pilar Alegría, ministra de Educación, secretaria general de los socialistas en la comunidad y segura rival del popular en los próximos comicios autonómicos. Sean cuando sean: Azcón aseguró su candidatura para las dos próximas elecciones y Alegría certificó que el PSOE está preparado para cuando toque la sirena. El duelo se esconde en “ese botón nuclear” que cada vez brilla más.

Y eso que Azcón está convencido en que el presupuesto vendrá a las Cortes. Lo tendrán que votar a favor los 28 diputados del PP y los siete de Vox. No lo hará Juan, ese amigo de Alejandro Nolasco que padece, en sus carnes, el infierno que la ultraderecha ve en cada rincón de Aragón. Es afiliado de Vox, aseguró el ultraderechista. “Así le va”, le respondió con sorna Azcón.

Medio en broma, medio en serio, mandó el presidente a su ex número 2 en el Pignatelli “con un bulldozer o un tractor” a limpiar cauces de los ríos. Nolasco dijo que sí, que saca el carné de conducir. En unos meses, en la página de sucesos, si “la derechita valiente” salta del grito a la surrealista acción.

La distancia que separa a PP y Vox es tanta como muestran los detalles. “Acusarán a estos tan fachas de no aprobar las cuentas”, decía Nolasco que dirá el PP si Vox vota que no a los presupuestos. El hombre que los firmará, Roberto Bermúdez de Castro, asentía ante el razonamiento del ultraderechista. Azcón se sujetaba la cabeza, pidiéndose paciencia. Sobre la propuesta de legislar sin presupuestos, el presidente viajó a la infancia: “Que no se entere Sánchez de lo que piensa Vox, porque se va con Buzz Ligthyear hasta el infinito y más allá”.

Un micrófono para Pueyo

Soro (CHA) y el presidente dirimieron, dos años después, la incógnita de las 86 viviendas. Ninguno acabó contento con el resultado, porque a cada uno le salía un relato distinto. Un guion, el aragonesista, que Azcón ya mira en el largo plazo. Pidió un micrófono para Jorge Pueyo, diputado nacional presente como invitado, para adelantar el duelo dialéctico que se da por seguro en la próxima legislatura. En las Cortes ya se ve el aterrizaje autonómico del hombre que hoy vota bajo las siglas de Sumar.

Teruel Existe y PAR evidenciaron que el duelo en la provincia turolense será con el cuchillo entre los dientes: todos los votos se necesitan para conseguir diputados por el Bajo Aragón. Ambos se mostraron como fuerzas cercanas al presidente, las favoritas de un Azcón que lamentó que las cuentas no cuadran y que, para tener presupuestos, hay que sumar con Vox. Se alegró el presidente, y todo el pleno, de la sonrisa de Álvaro Sanz (IU) en una respuesta, en un hombre acostumbrado al ceño fruncido.

A las 9.00 sonaba el pitido inicial. Casi a las 20.00 horas, se cerraba la sesión. Se fue el Gobierno de Aragón, se fue la oposición. Se fue el pobre afiliado Juan, a seguir sufriendo. Se fue Buzz Lightyear, a explicar a la Administración a prorrogar hasta el infinito. Y se fue, la última, Concepción Gimeno, la Justicia de Aragón, la única que resistió a todo el debate sobre el estado de la comunidad sin descanso. Merecido aplauso. El año que viene, mejor, pero no más. Por favor.