La firma de hipotecas en Aragón aumenta casi un 80% en julio

Se realizaron un total de 1.400 operaciones

Una persona entrega las llaves de una vivienda a otra, en una imagen de archivo.

Una persona entrega las llaves de una vivienda a otra, en una imagen de archivo. / EUROPA PRESS

El Periódico de Aragón

Zaragoza

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas en Aragón ha aumentado un 79,7% en julio respecto al mismo mes del año anterior, frente a una subida del 25,02% a nivel nacional, hasta sumar un total de 1.400 operaciones, aunque se ralentiza, con cero puntos menos que la tasa interanual registrada el mes anterior.

En Aragón, se prestaron 197,1 millones de euros para la constitución de hipotecas sobre viviendas en julio, un 114,12% más del capital prestado que hace un año. Comparado con el mes anterior, el capital prestado para constituir hipotecas subió un 12,9%, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Atendiendo al total de fincas, se constituyeron un total de 1.920 hipotecas en la región, con un desembolso de capital de 238,24 millones de euros. De ellas, 28 fueron sobre fincas rústicas y 1.892 sobre urbanas. De las 1.892 hipotecas constituidas sobre fincas urbanas en julio en Aragón, 1.400 fueron sobre viviendas; 8 en solares y 484 en otro tipo.

El número de operaciones que cambiaron de entidad (subrogaciones al acreedor) fue de 17 y en 67 hipotecas cambió el titular del bien hipotecado (subrogaciones al deudor). De las 299 hipotecas con cambios en sus condiciones, 215 fueron por novación.

Por contra, se cancelaron 1.392 préstamos sobre fincas en Aragón. De ellas 971 correspondieron a viviendas, 50 a fincas rústicas, 360 a urbanas y 11 sobre solares.

Por comunidades autónomas, la firma de hipotecas aumentó en todas las regiones con Aragón (+79,72%), La Rioja (+45,00%) y Canarias (+43,40%) a la cabeza, salvo en Navarra con una caída del 2,36%.

En cuanto al importe prestado, aumentó en todas las comunidades con Aragón (+114,12%), La Rioja (+59,01%) y Cantabria (+54,14%) anotando los mayores ascensos, y Extremadura, (+11,38%), Galicia (+12,69%) y Madrid (+15,17%) en el lado contrario.

El pueblo de Aragón elegido por 'National Geographic' como un destino otoñal perfecto para los amantes del arte

CCOO alcanza un principio de acuerdo con Covisian en el ere planteado en Calatayud y reduce el número de afectados

Sabés responde a Azcón: "El PSOE no permitirá que siga manipulando y utilizando la memoria de Javier Lambán"

La firma de hipotecas en Aragón aumenta casi un 80% en julio

Vivienda, salud mental y desempleo: Caritas Aragón invirtió más de 17 millones en 2024 para atender a casi 19.000 personas

El Gobierno de Aragón comprará suelo a Ibercaja en Arcosur para promover mil viviendas más en Zaragoza

Así serán las nuevas oficinas en la estación Delicias de Zaragoza: 4.500 metros cuadrados en desuso desde 2003

Condenado un ladrón por 'zancadillear' a su víctima para robarle el Iphone en Zaragoza

