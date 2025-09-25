El Gobierno de Aragón comprará suelo a Ibercaja en Arcosur para promover mil viviendas más en Zaragoza

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha anunciado este jueves, en el transcurso de la segunda sesión del Debate del Estado de la Comunidad, la decisión del Gobierno de Aragón de monetizar y destinar enteramente a vivienda los aprovechamientos urbanísticos resultantes de los Planes y Proyectos de Interés General de Aragón (PIGAs), fijados por ley en un 5%.

Arcosur será el escenario de la primera de estas operaciones financiadas a través de las cesiones de suelo que la comunidad autónoma obtendrá merced a los grandes proyectos logísticos, tecnológicos, energéticos y agroalimentarios que están aterrizando en el territorio y que van a aportar alrededor de 50 millones de euros que se destinarán a la compra de suelos en Huesca, Teruel y Zaragoza, como los del citado sector sur de la ciudad de Zaragoza. Con esta operación, el plan de vivienda del Gobierno de Aragón pasará de las 4.000 viviendas asequibles hasta alcanzar las 5.000 durante la legislatura.

Con esta primera operación, que llega 23 años después de que se firmara el convenio urbanístico que dio origen a los suelos de Arcosur, se va a contribuir a impulsar uno de los barrios con más posibilidades para contribuir a la solución del problema de la vivienda en la capital aragonesa, donde cerca de 30.000 jóvenes no pueden emanciparse por los actuales precios del mercado inmobiliario.

La fórmula empleada para la adquisición de suelos en Arcosur para ampliar el parque de vivienda, basada en la capitalización de los aprovechamientos provenientes de las grandes inversiones cuyo desarrollo se produzca a través de un PIGA, podrá ser empleada también en otras localizaciones de la comunidad autónoma donde se estime necesario el desarrollo de zonas residenciales mediante el impulso de la iniciativa pública.

Programa Más vivienda, mejor empleo

Durante esta intervención, el presidente del Gobierno de Aragón ha anunciado la creación del programa Más vivienda, mejor empleo. Este nuevo programa dará respuesta a la demanda de vivienda asociada a la creación de puestos de trabajo de los nuevos proyectos empresariales en la Comunidad.

“Queremos que las inversiones que vengan a nuestra Comunidad tengan aparejado un proyecto de construcción de vivienda. Vamos a poner proyectos de inversión empresarial con construcción de vivienda pensando en los trabajadores”, ha subrayado Azcón.