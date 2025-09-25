Litera Meat participa en Anuga, el gran escaparate internacional de la alimentación en Alemania

Litera Meat participará en una nueva edición de Anuda, que se celebrará del 4 al 8 de octubre en la ciudad de Colonia (Alemania), y en la que se prevé una de las ediciones más participativas de la historia con cerca de 8.000 expositores de todo el mundo. Litera Meat acude a esta cita para el sector de la alimentación internacional, donde compartirá espacio con las firmas que conforman Grupo Pini, uno de los holdings empresariales de mayor relevancia en el sector cárnico europeo con presencia en más de 70 países de todo el mundo y con una facturación anual que supera los 2.200 millones de euros.

Anuga es mucho más que un encuentro ferial, es un escenario internacional “donde reforzar nuestras relaciones con clientes y colaboradores, explorar nuevas oportunidades de negocio y ser parte activa de una plataforma global donde buscar las tendencias de un sector en constante evolución”, señala Francesco Pini, director gerente de Litera Meat, quien además destaca el valor estratégico de estos encuentros en los que se dan cita las compañías más influyentes y relevantes del sector de la agroalimentación, atrayendo a visitantes potenciales y muy especializados.

Litera Meat va a exponer su marca en un stand de 200 m² (Pabellón 7 | D058-E059) que será reflejo de la sinergia y la integridad entre las compañías que conforman Grupo Pini, especializadas en las diversas fases del proceso productivo desde el sacrificio hasta el procesamiento, elaboración y comercialización de productos cárnicos, construyendo una cadena de valor sólida y sostenible que garantiza calidad, innovación y confianza en cada etapa.