Nolasco (Vox) no cierra la puerta a los presupuestos de Aragón e insiste a Azcón con el rechazo a la inmigración ilegal y al Pacto Verde

Alejandro Nolasco, líder de Vox en Aragón, no ha cerrado este jueves la posibilidad a que Aragón tenga presupuestos autonómicos en 2026 apoyados por su partido. El líder de la ultraderecha, en la segunda sesión del debate sobre el estado de la comunidad, se ha ofrecido a “hacer lo que quiera” el presidente, Jorge Azcón, con una propuesta de reformas legislativas, aunque no haya cuentas autonómicas. Nolasco ha insistido, un día más, en que el Gobierno aragonés tendrá que rechazar el Pacto Verde Europeo y negar la acogida a migrantes para tener el ‘sí’ de Vox para los presupuestos.

En un discurso cargado de todos los postulados que componen el argumentario de la ultraderecha española, Nolasco ha vuelto a vincular la inmigración con la delincuencia, ha acusado al PP y PSOE de estar “unidos” en la mayoría de las decisiones políticas y ha puesto en duda el aterrizaje de las inversiones millonarias anunciadas por la DGA. Ante ello, Nolasco ha propuesto reformas legislativas, centradas en vivienda y en rebajas fiscales, a pactar con el PP sin que haya presupuestos.

“Reformar las proposiciones de ley para modificarlas y lograr todo lo anunciado”, ha dicho el portavoz de Vox, en referencia a los proyectos explicados por Azcón a lo largo de las dos jornadas. El líder ultraderechista ha asegurado que su partido “no frenará el avance de la comunidad autónoma”, y por eso se ofrece a “hacer lo que usted (Azcón) quiera”. El condicionante para los presupuestos, la ley más importante de todo Gobierno, sigue siendo el mismo: “No podemos aprobarlo si no rechazan el Pacto Verde o no se niegan a traer inmigrantes ilegales”.

Nolasco, que ha hecho un relato de “terror” e “inseguridad” para la sociedad aragonesa, ha asegurado que “defenderá” los intereses de los aragoneses y luchará “hasta la extenuación y sin miedo a la izquierda”. “No nos vamos a callar”, ha aseverado. El portavoz de Vox ha lamentado que el PP “se pone la camiseta de Ayusao y cuando llegan a los Gobiernos no hacen lo que prometen” y ha lamentado que “hay gente que sí esperaba” determinadas acciones políticas de los populares.

“Usted podría haber sido presidente del PSOE, hace cojonudismo”, ha comentado Nolasco, con referencia a Miguel de Unamuno. El de Vox ha admitido que “sufrió” durante once meses en el Gobierno de Aragón y teme que, ahora, la responsabilidad de que no haya presupuestos sea de su partido: “Dirán que no hay presupuesto porque estos señores tan fachas no quieren”. Termina Nolasco: “Si quiere mejorar esta comunidad autónoma, lo firmamos mañana y lo hacemos, pero no utilice el truco de los presupuestos”.

Azcón: “Vox es feliz con Sánchez y Sánchez es feliz con Vox”

El presidente aragonés, Jorge Azcón, ha replicado a Nolasco ligando el discurso de la ultraderecha con el del PSOE: “Vos es feliz con Sánchez y Sáncez es feliz con Vox”. El líder de la DGA ha recordado al portavoz ultraderechista que las elecciones autonómicas fueron “un cambio político” y se ha preguntado si Vox “cree que es mejor que gobierne el PSOE a que lo que hace el PP”. “Usted repite como un papagayo lo que dice el PSOE sobre la ausencia del presidente, hace seguidismo del PSOE”, ha censurado Azcón, que ha rechazado que “la cosa sea igual con presupuestos o sin presupuestos”.

El jefe del Ejecutivo autonómico ha cifrado en 50 millones de euros la rebaja fiscal propuesta el miércoles en la primera sesión del debate sobre el estado de la comunidad y ha dicho que antes de aprobar el presupuesto se deberá celebrar el CPFF. “Estoy convencido de que seremos capaces de aprobar presupuesto como se ha hecho en Valencia o en Murcia”, ha afirmado Azcón, que ha anunciado que las cuentas que ha trabajado la DGA para 2026 incluye “un incremento del 9% en educación”.

Azcón, que ha acusado a Nolasco de ser parte de “la derechita valiente” al reclamar incumplir leyes de carácter eologista, ha censurado la propuesta del líder de Vox de sacar adelante reformas legislativas, pero sin aprobar los presupuestos. “Me preocupa, porque su posición es la misma que la de Sánchez, que se pueda seguir gobernando sin presupuestos”, ha concretado Azcón.