Nuevo paso para los centros de datos de Microsoft: luz verde al proceso de expropiación en Zaragoza y Villamayor

El proceso de instalación de los futuros campus de centros de datos de Microsoften Aragón ha dado un nuevo paso. El Gobierno autonómico ha dado luz verde al procedimiento de expropiación de las parcelas afectadas por el proyecto en dos de los tres emplazamientos elegidos por el gigante tecnológico para el despliegue de sus infraestructuras digitales, los situados en Villamayor de Gállego y Zaragoza (justo detrás del centro comercial Puerto Venecia). El tercer se levantará en La Muela (polígono Centrovía), lo que eleva a 7.300 millones de euros la inversión total del proyecto.

El Boletín Oficial de Aragón ha publicado este miércoles dos órdenes que declaran la utilidad pública de los proyectos y la urgencia del procedimiento expropiatorio, lo que permitirá iniciar la ocupación de los terrenos afectados en ambos terrenos. La superficie global afectada por los centros de datos ronda las 155 hectáreas, según el listado de bienes recogen los documentos oficiales.

En ambos casos se abre un trámite de información pública de veinte días para que los interesados puedan presentar alegaciones. Con esta medida se activa la vía de expropiación forzosa para disponer con rapidez de las parcelas incluidas en el Plan de Interés General de Aragón (PIGA) de Microsoft, que está en elaboración una vez que la inversión fue declarada de interés autonómico en 2024.

En Villamayor, la delimitación de la superficie afectada por el futuro complejo de datos se amplió en mayo de 2025 y alcanza ahora las 132 hectáreas, de las más del 87% son propiedad del ayuntamiento (116). En el caso de la ciudad de Zaragoza, el espacio al que atañe el proceso de expropiación es de unas 23 hectáreas.

Justificación de la priorización del proyecto

El Ejecutivo autonómico justifica la tramitación por la relevancia estratégica de estas infraestructuras, consideradas inversiones de interés autonómico y general de Aragón. En sus acuerdos subraya que la implantación de los centros de datos tendrá un “gran impacto social, económico y territorial”, actuando como motor de desarrollo, generador de empleo directo e indirecto y polo de atracción para empresas tecnológicas y de servicios vinculados a la nube.

Con la publicación de estas órdenes, el procedimiento de expropiación entra en su fase operativa, un paso clave para que Microsoft pueda disponer de los suelos necesarios y avanzar en la construcción de los dos grandes complejos que situarán a Aragón como referente tecnológico en el sur de Europa.