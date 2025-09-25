Pacientes y profesionales sanitarios, ante la construcción de un nuevo hospital Royo Villanova: "Hasta que no lo vea no me lo creo"

Hay tanto escepticismo como ganas de que se haga realidad. Un día después del anuncio del presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, de la construcción de un nuevo hospital Royo Villanova en Zaragoza, los profesionales sanitarios y pacientes se desplazan por las actuales instalaciones, en el zaragozano barrio de San Gregorio, con el ritmo habitual de cualquier jornada. Porque aunque ven con buenos ojos que se haya optado por levantar desde cero un nuevo centro en lugar de remodelar el actual, que según han denunciado en reiteradas ocasiones «se queda pequeño», recuerdan que ya en 2023, bajo el mandato del socialista Javier Lambán, se elaboró un proyecto de rehabilitación que no se ha hecho realidad. Y la de los vecinos de la margen izquierda, insisten ellos mismos, es ya una reivindicación histórica.

«Hasta que no lo vea no me lo creo», dice Rodrigo Vallejo (nombre ficticio), profesional sanitario del Royo Villanova. A su lado asiente otro compañero del hospital, que añade: «No es la primera vez que anuncian algo y luego...». Ambos recuerdan que los presupuestos de 2026 están sin atar, por lo que todavía quedarían muchos pasos por dar para que este proyecto se haga realidad. Azcón valoró la construcción de este nuevo hospital en unos 200 millones.

También «un poco» escéptica se muestra Ana, otra trabajadora del Royo Villanova. «Espero se haga realidad, pero ni sé dónde», expresa. La profesional indica que el actual centro «se ha quedado pequeñito» y no cuenta con los espacios suficientes para poder prestar atención sanitaria a toda la población que tiene asignada, que según datos del Departamento de Sanidad son cerca de 200.000 habitantes.

Una ambulancia en el servicio de urgencias del hospital Royo Villanova de Zaragoza. / Miguel Ángel Gracia

Por eso, su deseo es que el proyecto pase de los planos y se convierta en una realidad. «Hace falta un edificio nuevo para todo lo que son pruebas, consultas, etc.», concreta Ana. Apunta también a la necesidad de una mejora en los accesos, que es uno de los «puntos flojos» del actual Royo Villanova, y de los que más se ha reivindicado, al tener solo dos líneas de autobús, 29 y 50, esta último con frecuencias bajas, según critican los vecinos, y una línea 1 del tranvía que no llega hasta el barrio de San Gregorio.

Y lo corrobora Elena Sánchez, otra profesional sanitaria del hospital que cada día coge dos líneas de autobús para acudir a su puesto de trabajo y que se alegra de la construcción de un nuevo Royo Villanova. «Aunque lo veamos lejos todavía, es algo que se lleva queriendo mucho tiempo», afirma, y añade: «Tenemos ganas de que haya más plantas, más boxes, de todo».

Para Miguel Ángel Sanz, paciente, la construcción de un nuevo hospital es «necesaria». Y matiza: «Sobre todo, para la margen izquierda de Zaragoza». A su lado, Rebeca Donoso detalla que en el sector I necesitan urgencias pediátricas. «Tenemos que ir todos al Servet y eso es imposible con los niños», indica la mujer, que junto a Sanz vive en Parque Goya.

La reivindicación de los vecinos

Y todas estas reivindicaciones -los accesos, las instalaciones modernas, contar con todas estas especialidades- son las que desde hace años hacen los vecinos de la margen izquierda.

A quien afecta de forma más directa es a los vecinos del barrio San Gregorio, que según cuenta su alcalde, José Miguel Alonso, hasta este miércoles pensaban que el proyecto iba a pasar por una remodelación del actual hospital y no por la construcción de uno nuevo. «Me pilló por sorpresa el anuncio, no sabía nada», confiesa.

Alonso explica que es necesario contar con un servicio hospitalario adecuado en la margen izquierda y menciona las mismas cuestiones a mejorar que los pacientes y profesionales sanitarios: los accesos en transporte público, los espacios «que se han quedado pequeños» y los recursos modernos. Eso sí, siempre «a la espera de que haya presupuestos», matiza.

Quienes desde «siempre» apostaron por construir un nuevo hospital, o así lo indican, son los vecinos del barrio Jesús. La duda es cuál será esa nueva ubicación. «Sabemos que no pueden tirar el edificio antiguo porque está catalogado», dice. Raúl Gascón, presidente de la asociación de vecinos.

Desde el barrio Jesús son consciente de que este será un proceso «lento» que conllevará «mucho dinero», pero valoran de forma positiva que «ya se esté hablando de un nuevo hospital». Su preocupación es que el gobierno de Azcón no saque adelante los presupuestos para 2026. «Sin presupuestos no habrá ni comienzos», señala Gascón, que añade: «Pero por lo menos políticamente ya se han planteado no remodelar, sino construir uno nuevo».

También los vecinos del Arrabal apostaban por un nuevo Royo Villanova desde hacía tiempo, como recuerda el presidente de la asociación, Rafael Tejedor. Entre las posibles ubicaciones que sopesaba y que ahora vuelve a mencionar está el entorno del campus Río Ebro - «Hay tranvía y terreno municipal», dice- y el polígono de Collugada, que tiene buenas conexiones. Lo que tiene claro es que, para él, el edifico actual debería conservarse y emplearse como centro geriátrico, que es otro de los servicios que apunta que falta. A este añade Traumatología, Cardiología y Pediatría.

Pacientes, profesionales sanitarios y vecinos con cierto escepticismo y muchas ganas de que el nuevo Royo Villanova se haga realidad.